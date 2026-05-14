＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「キーワードで読み解く！注目21業界『最新トレンド』」の拡大版です。

就職活動で大切な業界研究は難しいことではない。自分の将来を考える「地図づくり」のようなものだ。業界環境を知り、社会の仕組みを理解することが、納得のいく就職への第一歩になる。第8回は公務員業界を取り上げる。（DiamondWEEKLY編集室）

採用環境の変化と

「開かれる公務員」

公務員は「安定」の象徴として長く人気を集めてきたが、近年その採用環境やキャリアのあり方は大きく変わりつつある。倍率低下や採用増、試験制度の見直しなどを背景に、従来とは異なる人材が流入し始めている。

足元の公務員業界では、人材確保に向けた変化が顕著だ。国家・地方ともに採用数は増加傾向にあり、それに伴い試験倍率は低下している。結果として、志望すれば合格しやすい環境が広がっているのが実態である。

こうした中で進んでいるのが、門戸の拡大である。東京都や特別区では、従来の法律・経済中心の専門試験に加え、SPI（適性検査）を導入。これにより、民間志望者でも受験しやすくなり、より幅広い層の取り込みを狙っている。

採用スケジュールも民間企業に合わせて前倒しされており、公務員はもはや「独自ルートの就職先」ではなく、民間と競合する選択肢へと変化している。

そんな中、公務員業界で求められる人材像も多様化している。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）