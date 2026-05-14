【経済指標】

【米国】

＊米生産者物価指数（ＰＰＩ）（4月）21:30

結果 1.4％

予想 0.5％ 前回 0.7％（0.5％から修正）（前月比）

結果 6.0％

予想 4.8％ 前回 4.3％（4.0％から修正）（前年比）

結果 1.0％

予想 0.3％ 前回 0.2％（0.1％から修正）（コア・前月比）

結果 5.2％

予想 4.3％ 前回 4.0％（3.8％から修正）（コア・前年比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30

原油 -430.6万（4億5288万）

ガソリン -408.4万（2億1571万）

留出油 +19万（1億0253万）

（クッシング地区）

原油 -170.2万（2742万）

＊（）は在庫総量



【発言・ニュース】

＊ウォーシュ氏が次期ＦＲＢ議長に承認

米上院が、ウォーシュ氏のＦＲＢ議長指名を巡る採決を実施し、賛成多数で承認した。パウエル議長は１５日で任期が終了し、その後、ウォーシュ氏が第１７代ＦＲＢ議長に就任する。



＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 5.046％（WI：5.041％）

応札倍率 2.30倍（前回：2.39倍）



＊コリンズ・ボストン連銀総裁

金利を長期に渡って据え置くシナリオを想定しているとしながらも、インフレがＦＲＢの２％目標に回帰することを確実にするために、ある程度の金融引き締めが必要となるシナリオも想定できると認識を示した。

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