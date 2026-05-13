【ボーダレス】筒井道隆、移動捜査課に圧力かける官僚役で登場 “弟”井ノ原快彦とは「いつか一緒に仕事がしたかった」
俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜 後9：00）第5話が、きょう13日に放送された。主人公・桃子（土屋）、蕾（佐藤）が所属する「移動捜査課」に圧力をかけていた人物・警察庁官房審議官である赤瀬心悟として、筒井道隆の出演が明らかになった。
【写真】桃子（土屋太鳳）＆蕾（佐藤勝利）が急接近？
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた警察庁関東管区警察局「移動捜査課」は、大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が、事件を解決する活躍を描く。
第5話では、栗山千明演じるネットの炎上と半グレ集団から執拗な追跡を受ける“殺人犯の妻”が登場。【一番星】に助けを求めてきた彼女の保護をめぐって、移動捜査課の中で意見が真っ二つに分かれてしまう。保護を主張する桃子と蕾に対し、無関係を貫きたい須黒（横田栄司）や美青（優香）、白鳥（田中幸太朗）。これまで、なんだかんだ最後には協力し合ってきた移動捜査課に、本格的な“分裂の危機”が――。
そして第5話には、赤瀬（井ノ原快彦）の妻・詩織役で水野美紀も登場。謎に包まれた赤瀬の私生活＆過去も少しずつ垣間見え始めることに…。さらには、美青を使って移動捜査課を監視し、捜査に圧力をかけてきていた人物の正体も明らかに。警察庁官房審議官でもあるその人物は、なんと赤瀬の兄・心悟だった。
警察庁のキャリア官僚で、移動捜査課の課長である赤瀬則文を監視している様子の心悟は敵か、味方か。
今作への出演に、筒井は「君塚良一さんの作品に参加させていただくのも光栄ですし、監督も大好きな方々だし、井ノ原快彦くんとはいつか一緒に仕事がしたかったので、うれしいです」と感想を明かす。「まだ井ノ原くんとのシーンだけなのですが、好青年なので現場の雰囲気も和やかで楽しいです」と、緊迫した兄弟関係とは裏腹な撮影現場の様子をのぞかせた。
筒井演じる赤瀬心悟の登場が、物語にどのような影響を与えていくのか。筒井自身も「良い作品になるよう微力ながら頑張ります」と意気込みを明かし、今後の展開にも期待を寄せた。井ノ原演じる赤瀬則文との過去も併せ、2人の関係がどのように絡み合っていくのかも見どころとなる。
そして次週放送の第6話では、都内の小学校で陥没事故が発生。これまで、捜査本部車の【一番星】と取り調べ室の2号車までが出動していたが、第6話ではついに、災害派遣支援物資輸送車である3号車が登場。災害の後方支援をしながら、怪しげな噂のある若き区長と対峙する。さらに、桃子と蕾の関係にも急展開が待ち、物語は新章へと突入する。
【写真】桃子（土屋太鳳）＆蕾（佐藤勝利）が急接近？
同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』『教場』などのヒット作を手掛けた君塚良一が紡ぎだす完全オリジナル作で、トラックで“爆走する捜査本部”を題材にした刑事ドラマ。警視庁vs他道府県警、所轄vs所轄といった「縄張り争い」を打破すべく、警察庁が試験的に運用を決めた警察庁関東管区警察局「移動捜査課」は、大型トラック（＝一番星）を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく。同課所属のワケあり7人が、事件を解決する活躍を描く。
そして第5話には、赤瀬（井ノ原快彦）の妻・詩織役で水野美紀も登場。謎に包まれた赤瀬の私生活＆過去も少しずつ垣間見え始めることに…。さらには、美青を使って移動捜査課を監視し、捜査に圧力をかけてきていた人物の正体も明らかに。警察庁官房審議官でもあるその人物は、なんと赤瀬の兄・心悟だった。
警察庁のキャリア官僚で、移動捜査課の課長である赤瀬則文を監視している様子の心悟は敵か、味方か。
今作への出演に、筒井は「君塚良一さんの作品に参加させていただくのも光栄ですし、監督も大好きな方々だし、井ノ原快彦くんとはいつか一緒に仕事がしたかったので、うれしいです」と感想を明かす。「まだ井ノ原くんとのシーンだけなのですが、好青年なので現場の雰囲気も和やかで楽しいです」と、緊迫した兄弟関係とは裏腹な撮影現場の様子をのぞかせた。
筒井演じる赤瀬心悟の登場が、物語にどのような影響を与えていくのか。筒井自身も「良い作品になるよう微力ながら頑張ります」と意気込みを明かし、今後の展開にも期待を寄せた。井ノ原演じる赤瀬則文との過去も併せ、2人の関係がどのように絡み合っていくのかも見どころとなる。
そして次週放送の第6話では、都内の小学校で陥没事故が発生。これまで、捜査本部車の【一番星】と取り調べ室の2号車までが出動していたが、第6話ではついに、災害派遣支援物資輸送車である3号車が登場。災害の後方支援をしながら、怪しげな噂のある若き区長と対峙する。さらに、桃子と蕾の関係にも急展開が待ち、物語は新章へと突入する。