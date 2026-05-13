磐越道で北越高校の生徒らが死傷した事故で、逮捕された運転手の男は1年以上バスの運転をほぼしていなかったとみられることがわかりました。



この事故で逮捕された若山哲夫容疑者(68)は、2025年3月までの3年間 胎内市役所の臨時職員としてバスの運転などをしていましたが、捜査関係者によると退職後はバスを運転する機会はほとんど無かったということです。



この事故では、バスに乗っていた複数の生徒が「危険な運転をしていた」と話し「死ぬかもしれない」という趣旨のメッセージを保護者に送っていた生徒がいたこともわかっていて、警察が事故の原因を調べています。