2026年5月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
買いもの運が◎。アジア雑貨店には掘り出し物があるかも。
周囲からの干渉に悩まされそう。でも笑顔で受け流して。
目立たないことをモットーに。派手な言動は恥をかくかも……。
混雑する遊び場はアンラッキー。近所の散策が幸運のカギ。
第六感がさえる日。直感でやっていくことで運気アップ！
気分が晴れないかも。家にこもってダラダラするのが◎。
理由のない不安にかられがち。つとめて楽観的になろう。
友人とおしゃべりを。意外な幸運をゲットできる暗示。
財布の中身に神経を使おう。計画的に使うことを意識して。
ちょっとハメを外すと楽しい日。夜の外出や夜更かしも◎。
即断即決が正解。先のことを考えると動けなくなるかも。
明るい態度に人気が集中。気前よくおごればさらに幸福に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
買いもの運が◎。アジア雑貨店には掘り出し物があるかも。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
周囲からの干渉に悩まされそう。でも笑顔で受け流して。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
目立たないことをモットーに。派手な言動は恥をかくかも……。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
混雑する遊び場はアンラッキー。近所の散策が幸運のカギ。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
第六感がさえる日。直感でやっていくことで運気アップ！
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気分が晴れないかも。家にこもってダラダラするのが◎。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
理由のない不安にかられがち。つとめて楽観的になろう。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
友人とおしゃべりを。意外な幸運をゲットできる暗示。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
財布の中身に神経を使おう。計画的に使うことを意識して。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ちょっとハメを外すと楽しい日。夜の外出や夜更かしも◎。
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
即断即決が正解。先のことを考えると動けなくなるかも。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
明るい態度に人気が集中。気前よくおごればさらに幸福に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)