今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年5月14日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


買いもの運が◎。アジア雑貨店には掘り出し物があるかも。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


周囲からの干渉に悩まされそう。でも笑顔で受け流して。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


目立たないことをモットーに。派手な言動は恥をかくかも……。

9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


混雑する遊び場はアンラッキー。近所の散策が幸運のカギ。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


第六感がさえる日。直感でやっていくことで運気アップ！

7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


気分が晴れないかも。家にこもってダラダラするのが◎。

6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


理由のない不安にかられがち。つとめて楽観的になろう。

5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


友人とおしゃべりを。意外な幸運をゲットできる暗示。

4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


財布の中身に神経を使おう。計画的に使うことを意識して。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


ちょっとハメを外すと楽しい日。夜の外出や夜更かしも◎。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


即断即決が正解。先のことを考えると動けなくなるかも。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


明るい態度に人気が集中。気前よくおごればさらに幸福に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)