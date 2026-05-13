the peggiesの北澤ゆうほ(Vo&G)によるソロプロジェクトQ.I.S. が5月12日、東京・渋谷音楽堂にてファンクラブ“Q.O.Q.C.”限定ライブ＜Queens In the Spots Vol.2＞を開催した。

同公演では未発表楽曲も含めた全17曲を披露。距離感の近いライブパフォーマンスと親密なMCは濃密で、FCメンバー限定公演ならではの空気感に包まれた。

さらに同ライブ内では、11月より東名阪ツアー＜Q.I.S. LIVE TOUR 2026「Queens In the Shell」＞を開催することがアナウンスされた。同ツアーは、11月27日の梅田バナナホール、11月28日の新栄シャングリラ、12月12日の東京キネマ倶楽部といった3会場を巡るものとなる。

チケットのFC先行受付は5月24日23:59まで。オフィシャル先行受付は5月30日10:00から。

■＜Q.I.S. LIVE TOUR 2026「Queens In the Shell」＞

11月27日(金) 大阪・梅田バナナホール

11月28日(土) 愛知・新栄シャングリラ

12月12日(土) 東京キネマ倶楽部

▼チケット

スタンディング ￥5,500(税込/ドリンク代別)

【ファンクラブ先行】

受付期間：5月12日(火)21:00〜5月24日(日)23:59

FC URL：https://x.gd/VDaE4

【オフィシャル先行】

受付期間：5月30日(土)10:00〜6月14日(日)23:59

受付URL：https://eplus.jp/q.i.s./