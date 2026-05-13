NCT 127・YUTAの“甘い言葉”で骨抜きに！収録中の異変を感じた若槻千夏は「いつ言おうと思ったけど…」

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

5月12日（火）に放送された同番組では、スタジオの異変を察知した若槻がトークを中断してしまう場面があった。

【映像】スタッフまでも魅了したNCT 127・YUTAの“甘い言葉”

今回は、K-POP界で活躍する日本人アーティストの“パイオニア的存在”であるNCT 127のYUTAがゲストに登場。そのなかで2人は「恋人にされて一番イヤなこと」でわかる心理テストからトークを展開していく。

選択肢は、「『怒ってないよ』と言いながら不機嫌」「ごはんを決めるときに『何でもいいよ』と言う」「LINEで全部の話題に返信してくれない」「一緒に見ていたドラマの続きを先に見られた」の4つ。

そこから若槻は「恋愛話していいんですか？」と、ここぞとばかりにYUTAを質問攻めすることに。

「好きになったら自分からいく？」「連絡先を交換したらどうする？」「最初のデートはどこに行く？」など、もはや心理テストとは関係ない質問にも真摯に答えていくYUTA。

姉と妹がいる家族構成から女子に寛大なYUTAが、「女の人のほうが大変。体のこととか」と発言をすると、若槻とAIチナツを「全男子に聞かせたい」とときめかせる。

さらに、「どういうタイミングで人を好きになる？」という質問では、「この人を守りたい（と思ったとき）」と堂々宣言し、若槻が「音声さんいます？もっと近くで！」と“オンリー撮り”を要求するほど甘い言葉のパンチラインを残していった。

そんななか、若槻がスタジオで起きていた“異変”を見つけ、先生の解説を中断する事態が発生する。

その理由を「ちょっとごめんなさい、AIチナツがYUTAを好きになってる」と番組進行役のスタッフをいじり、続けて若槻は「いつ言おうと思ったんだけど、ずっと（YUTAの言葉が）沁みてるんですよ！なんでそんなしっとり聞いてるの？」と問い詰める。

これにAIチナツが「YUTAさんの落ち着きと喋り方と…」と弁明すると、すかさず若槻は「私みたいにバラエティのリアクションしてくれないと」「こっちからカメラで撮りたいくらい。女の顔しないで！」とツッコミが止まらなかった。