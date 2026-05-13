日本製鉄、２７年３月期は最終益２２００億円を計画 ＵＳスチールの大幅増益見込む 日本製鉄、２７年３月期は最終益２２００億円を計画 ＵＳスチールの大幅増益見込む

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日本製鉄<5401.T>は１３日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１兆円（前期比９．３％増）、事業利益予想は５３００億円（同３．１％増）、最終利益予想は２２００億円（前期は１７１億５８００万円）とした。



事業利益はＵＳスチールがシナジーを中心とする収益改善施策の効果発揮により大幅増益となることで、在庫評価差などのマイナス影響を補って増益で着地する見通し。なお、中東情勢の影響は織り込んでいない。最終利益は前期に計上した事業再編損失の反動などにより大幅な増益となる。



なお、２６年３月期は売上高が１兆６３２億１６００万円（前の期比１５．７％増）、事業利益が５１４１億２８００万円（同２４．８％減）、最終利益は１７１億５８００万円（同９５．１％減）だった。



出所：MINKABU PRESS