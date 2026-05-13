『クリッカー』とは？

本題に入る前に『クリッカー』について説明させていただきます。

クリッカーは、ボタンを押すと詝カチッ詝と音の鳴る手のひらサイズの装置のことです。そして、これを巧みに操ってトレーニングすることを『クリッカートレーニング』といいます。

クリッカーにはいくつか種類があり、ボタンの付いた装置のみのタイプや、スティックとセットになったタイプがあります。

元々猫は細いものに鼻を近づける習性があるため、トレーニングに使用するのであればスティックタイプがおすすめです。

尚、スティックタイプの先端は丸い突起になっています。強く鼻を押し当てても怪我をする心配はありません。

基本的な使い方と失敗しないコツ

犬とは異なり気分屋な側面が目立つ猫。そんな猫にトレーニングは可能なのでしょうか。

ここからは『クリッカー』の基本的な使い方と、失敗しないためのコツを紹介いたします。ここではスティックタイプのクリッカーを例に紹介していきます。

まずは『音』と『ご褒美』を結び付ける

まずクリッカーは誘導に使う道具と捉えてください。音は報酬が出る合図であり、実際にご褒美としておやつもしくはキャットフードを1粒与えます。

ステップ1はこの詝合図詝と詝ご褒美詝を結び付けることです。『音を鳴らしたら報酬を差し出す』を繰り返しましょう。詝何度も反復することで音が鳴ったら美味しいものが食べられる詝と学習します。

棒を差し出し鼻を付けさせる

愛猫が仕組みについて理解できたらステップ2に移ります。次のステップでは棒を差し出し、鼻を付けさせる動作を教えます。

先ほども紹介したように、猫は細長いものに興味を持って近づき、鼻を付ける習性があります。よって、このステップは待機していれば自ずとクリアできるはずです。

ここで重要なのは、鼻を付けたら速やかに音を鳴らし、ご褒美を出すことです。ここが疎かになると本末転倒なのでご注意ください。

棒を動かし誘導する

ステップ2ができたらいよいよ実践です。棒を動かし、猫を誘導してみましょう。

そして止まった先で先端に鼻を付けたら一連の方法で報酬を与えます。これを繰り返し、クリッカーの意味を覚えてもらいます。

技に挑戦してみる

ここまでのステップがこなせれば大成功。後に紹介するメリットを達成したことになります。もちろん本来の目的が果たせれば良いので、ここで終了しても構いません。

ここからは更なる高みを目指したい飼い主さん向けの応用編です。応用編では『技』に挑戦していきます。

まずは『おすわり』です。棒を目で追ってもらい、自然な角度で見上げる姿勢を取らせます。そこで静止すると自ずと座る仕草になるのでやってみてください。

座ったら「おすわり」と言いながらクリッカーを鳴らし、報酬を与えます。これを繰り返せば『おすわり』の完成です。

そこから棒を床に移動させれば『伏せ』の誘導になります。じゃれたくなる動きを見せて手が触れたら『お手』の完成です。

これらの技を教える際は、好ましい姿勢を取ったらクリッカーを鳴らし、速やかに報酬を出すようにしてください。

尚、それなりに技が決まってきたら装置のみのクリッカーに切り替えても良いでしょう。くれぐれもストレスを与えずに、楽しくトライするように心がけてください。

『クリッカー』を使うメリット3選

猫に対して『クリッカー』を使うメリットを3つ紹介いたします。

1.絆が深まる

猫にとってクリッカーが遊びの一環となれば、飼い主さんとの絆が深まります。毎日続けると楽しい日課として猫のルーティーンに刻まれるでしょう。

2.運動不足解消や脳トレになる

動きのある誘導は運動不足の解消につながります。さらに動きを予想する・パターンを覚えて先読みできるようになれば立派な脳トレになります。

よって肥満改善や新たな肥満の予防、認知症予防にもつながっていきます。動き自体は緩やかなものに調整できるため、シニア猫の体にも安心です。

3.叱らずに『方向転換』ができる

例えばテーブルに登ってしまう猫がいるとします。思わず叱ってしまったり、無理やり降ろしたりしていませんか？もちろん過度な躾にならなければこれも正解の1つです。

ただ、猫自身にとっては詝強制的に辞めさせられた詝というマイナスな印象が残ってしまうでしょう。このマイナスな部分を解消してくれるのが、まさにクリッカーの真骨頂です。

テーブルに乗っている現場を目撃したら、棒を見せて床に降りるよう誘導します。そして着地後に鼻を付けたら報酬を与えるようにするだけです。

このようにクリッカーがあれば、叱らずに好ましい行動へと方向転換させることが可能になります。

他にも望まないイタズラの解消や、遊んでほしくないものからの誘導にも役立ちます。

まとめ

トレーニングというと難しそうな印象が強いですが、元々ある習性を活かしながら行えばストレスなくできそうですよね。

クリッカーによる誘導は、指示が的確に伝わること、そして何よりも楽しいことが待っているという期待感が生まれるというメリットがあります。

ただ1つだけデメリットを挙げるとするならば、クリッカーの音が少々大きいことです。音に対する反応が強い猫にとっては、驚きと不安を与える道具になりかねません。

音を鳴らした時点でどのような反応になるのか、しっかりと様子を見てあげてください。音が苦手な場合は孫の手や、現在使用していない菜箸などで代用し、好ましい仕草をしたら『OK』と声をかけておやつを与えるようにしてみてください。

何事も特訓は楽しいのがイチバンです。穏やかな気持ちを持って、楽しみながらトレーニングに励んでみてください。