“脱退メンバー”も参列する？挙式控えるK-POPアイドル、豪華な祝歌ラインナップが明らかに！

ガールズグループApinkのユン・ボミと、音楽プロデューサーのラド（Rado）の結婚式が3日後に迫る中、豪華な祝歌ラインナップが公開された。

5月13日、High Upエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「Apink、STAYC、そしてUNCHILDが、ユン・ボミとラドの結婚式で祝歌を披露する」と明かした。

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ユン・ボミとラドは、5月16日にグランドハイアットソウルで結婚式を挙げる。

2人は2016年、Apinkの3rdフルアルバム制作を通じて出会い、2017年から交際をスタート。9年以上にわたり愛を育んできたユン・ボミとラドは、昨年4月に交際を公表し、公開恋愛から1年8カ月で結婚を発表した。

ユン・ボミは、「10代、20代を経て、いつの間にか33歳になりました。長い時間、そばで日常を分かち合い、うれしい時も不安な時も一緒にいてくれた人と、これからの人生を共に歩むことを決めました」とコメント。

（写真提供＝OSEN、High UpエンターテインメントInstagram）ユン・ボミ（左）とラド

続けて、「これまでそうしてきたように、これからも自分の立場で責任感を失わず、より強く生きていきます。そして今後もApinkとして、またユン・ボミとして、PANDA（ファンネーム）の皆さんに、より良い活動で恩返ししたい」と結婚の知らせを伝えていた。

Apinkのメンバーたちは、祝歌を通じてユン・ボミの“人生第2幕”を祝福する予定だ。

また、Apinkを脱退し、現在は主に女優として活動しているソン・ナウンが、結婚式に出席するかどうかにも関心が集まっている。

（写真提供＝OSEN）ソン・ナウン

さらに、ラドがプロデュースしたガールズグループ「STAYC」と「UNCHILD」も祝歌を披露し、2人の新たな門出を祝福する予定だ。

（記事提供＝OSEN）