HYBEとGeffen Recordsのタッグによる新グループ SAINT SATINE（セイント・サティーン）が誕生。デジタルシングルアルバム『World Scout: The Final Piece - Finale』を5月12日にリリースした。

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SAINT SATINEは、エミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、咲来（SAKURA）、サマラ（SAMARA）の4人組グローバルガールグループ。グループ名は、優れた音楽性とカリスマを象徴する“SAINT”と、ソフトで麗しい質感を表す“SATINE”を組み合わせた造語となっており、“人を惹きつける力”と“洗練された気品”を妥協なく両立し、相反する要素のバランスをとりながら、矛盾の中を突き進むとしている。

エミリー、レクシー、サマラの3名は、Netflixのドキュメンタリーシリーズ『Pop Star Academy: KATSEYE』で紹介されており、咲来は、グローバルタレント発掘番組『World Scout: The Final Piece』を通じて、1万4,000人以上の応募者の中から選ばれ、グループの“最後のピース”として加わるかたちとなった。

また、グループの誕生を記念してリリースされる『World Scout: The Final Piece - Finale』には、咲来がエミリー、レクシー、サマラと共に披露した、強烈なビートと遊び心あふれるパーカッションが特徴のアーバントラック「PARTY b4 the PARTY」や、2000年代のR&Bを彷彿とさせるモダンな楽曲「WE RIDE」が収録される。

SAINT SATINEは今後、HYBEとGeffen Recordsの全面バックアップのもと、デビューに向けて本格的に準備を進める。詳細なデビュー日程や楽曲リリースについては、決定次第順次発表される。

・SAINT SATINE 咲来 コメント

応援してくださってありがとうございました。信じてくれた全ての方々に感謝しています。Final Pieceとして、EMILY、LEXIE、SAMARAに参加できるのをとても楽しみにしています。これからもグループとして皆さんにお会いできる日まで、全力で練習を続けていきます。これからの活動を楽しみにしていてください。そしてこれからもSAINT SATINEをずっと応援してください。

（文＝リアルサウンド編集部）