ＮＨＫＥテレ「みいつけた！」でサボさんの声を担当する俳優の佐藤貴史が１３日、Ｘを更新。サバンナ・高橋茂雄がコッシーの声を継続するというネット記事を添付し、反応した。

高橋は、以前番組で共演していた中山功太に不快な思いをさせたとしてＸで謝罪。中山も高橋に対して「いじめられていたという表現は完全に不適切だった」などとして、高橋に謝罪した。

高橋は、Ｅテレ「みいつけた！」のコッシーの声を長年担当。子どもたちに大人気のキャラとあって、ＮＨＫの対応も注目されたが、ＮＨＫ側は「出演予定に変更はない」などと回答したとするネット記事があがった。

サボさんの声を担当する佐藤はその記事を添付し「見てくれているみんなが、安心して笑える時間を届けられるように、これからも頑張ります」と約束。ファンからは「サボさんもコッシーも代わりは誰にもできません」「佐藤さんがこの件に触れてくれて嬉しいです。『チームみいつけた！』を感じます。これからも応援します」「サボさんありがとう。これからも楽しみにしてます」「継続してくれてよかった」などの声が寄せられていた。