パナソニックは、レンズ一体型カメラ『LUMIX DC-L10』を2026年5月18日10時より予約開始することを発表した。本機は「無心でスナップを楽しんでほしい」という想いから生まれたレンズ一体型カメラで、持ち歩きたくなるデザインと手に馴染む操作感を追求したモデルとなる。金属の質感とサフィアーノレザー調のエクステリアを組み合わせ、モダンかつクラシックな佇まいに仕上げられている。レンズ鏡筒部は金属の削り出し加工で精巧に作り込まれ、前方には絞りリングを配置することで、取り込む光を的確にコントロールできる構造となっている。

（関連：【画像】搭載されるレンズは『LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24-75mm / F1.7-2.8』で光と影のグラデーションを繊細に描き出す）

搭載されるレンズは『LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24-75mm / F1.7-2.8』。風景の奥行きやボケ表現、光と影のグラデーションを繊細に描き出すとしている。AFマクロにも対応しており、W端時で被写体に3cmまで近づいた撮影が可能となる。

イメージセンサーには、『LUMIX GH7』と同じ4/3型 裏面照射型（BSI）CMOSイメージセンサーと最新世代エンジンを採用。有効画素数2,040万画素の高解像度で被写体を捉え、ダイナミックレンジブーストによって質感や空気感までも表現する。マルチアスペクトにも対応し、4:3、3:2、16:9のいずれの横縦比でも同じ画角を実現する。

絵作りの面では、LUMIXの絵作り思想「生命力・生命美」に基づき、フォトスタイル「スタンダード」で被写体のありのままの魅力を描き出す。既存の「L.クラシックネオ」に加え、新たにフィルムライクな2つのフォトスタイル「L.クラシック」「L.クラシックゴールド」が追加された。「L.クラシック」は彩度を抑えた優しい色合いと柔らかなトーンが特徴で、「L.クラシックゴールド」は暖かなアンバーの色調で光と影を印象的に描く。

また、お気に入りのLUT（ルックアップテーブル）をカメラ本体に読み込んで撮影時に適用できる「リアルタイムLUT」、専用アプリ『LUMIX Lab』でスマートフォンのカメラロールから好みの色味の写真を選ぶとAIがLUTを生成する「Magic LUT」にも対応する。

その他、LUMIXとして初めて縦撮りに対応したUIを搭載。ホットシューを介して外部フラッシュやマイクなどのアクセサリーも装着できる。カラー展開はクラシックカラーのブラックとシルバーに加え、LUMIX誕生25周年を記念した特別仕様のチタンゴールドも用意される。

■製品情報LUMIX DC-L10メーカー：パナソニック予約開始日：2026年5月18日10時カラー：ブラック、シルバー、チタンゴールド（25周年記念特別仕様）

（文＝リアルサウンド編集部）