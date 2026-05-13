音楽番組『Star Song Special』シーズン3の第5回が、5月14日16時よりPrime Videoにて配信。今回はビビる大木がMCを務め、京本大我（SixTONES）がゲストとして登場する。

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スタジオライブでは、ジュニアがSixTONESの「マスカラ」と嵐のダンスナンバー「Sugar」をカバー。「Sugar」では、鍋田大成、末永光、田仲陽成、平田光寛の“同い年4人組”が登場。末永は「普段あまりない“同い年4人でのステージ”ということで、息の合ったパフォーマンスが出来るように頑張ります！」、田仲は「サビの振り付けは嵐さんと同じです。ぜひ注目してください！」と話している。

トーク企画『Switch Question』では、京本と橋本涼（B&ZAI）、田仲陽成、羽村仁成、松浦銀志、山岸想、善如寺來、平田光寛が対面。京本と橋本の2人は現在配信中のドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（PrimeVideo）で共演しており、京本は役作りのために食事制限で減量していたことを明かし、MCのビビる大木は「ボクサーみたい！」と驚く。

そうして始まったトークでは、羽村の質問がきっかけで京本がミュージカルや音楽番組の裏話を暴露。同じ質問が返ってきた羽村も本番中のハプニングを語っていく。また、羽村は入所前の子役時代に京本とドラマで共演した過去があり「ロケバスで2人きりになったことがあって、そのときに超優しくて」と回想。京本が「たしかに俺、2人きりだとめちゃくちゃメロいんですよ！2人きりになった瞬間、急にメロくなる」と話してスタジオを和ませると、橋本も“メロい京本”を見たことがあると証言。橋本いわく「京本は好きになっちゃいけない危ない男感がすごすぎる」といい、当時のエピソードを語っていく。

続けて、山岸は京本へ「リーダーとしてどんな立ち振る舞いをしていますか？」と投げかける。毎年恒例の“じゃんけん”によって、SixTONESデビュー6周年となる今年のリーダーを務めることになった京本は「いつかリーダーになりたいと思っていました。“6周年の節目に京本がリーダーでよかった”と思ってもらえるぐらいには、印象づいた活動ができたらと思っている」と真剣に話し、ジュニアたちから拍手が起こる場面も。

また、田仲や松浦は京本のミュージカル経験や“美声”の秘密を深掘り。ジュニアたちにおねだりされた京本が艷やかなファルセット（高い音域を歌うときに使われるテクニック）を披露する。また、平田は京本の「凹凸が無く、曇りのない、ツルツルとした綺麗なお肌」について質問。京本が意外なスキンケア方法を明かすほか、彼は“日焼け”にも興味があるという。

ジュニアたちと様々な話題で盛り上がるなか、京本はひと際物静かな善如寺にも興味津々。「このなかで一番独特な空気を持っている」と太鼓判を押された善如寺が、京本へ寄せる質問とは。そして、京本のジュニア時代を知る橋本は「デビュー前と後」の変化やSixTONESメンバーの仲の良さについて質問。京本が明かすSixTONESの友情エピソードにジュニアたちは「ずっと青春してるじゃん！」（橋本）と憧れを抱く。

さらに、京本は「デビューしてから色々なことがあったけど、6人は絶対に同じ方向を見ていた」といい、後輩たちの前でメンバーたちへの熱い思いを告白する。感銘を受けたビビる大木による「リーダーとして、そういう話はメンバーにしているの？」という質問への京本の回答とは。

なお、Storm FILM Official YouTubeチャンネルでは第5回のティザー映像が公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）