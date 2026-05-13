台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」から、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」が期間限定で登場。

初夏にぴったりな爽快感のあるデザートティーで、心ときめくひとときが届けられます。

ゴンチャ「SHINEシャインマスカット」シリーズ

発売日：2026年5月21日(木)

モバイルオーダー先行販売：2026年5月18日(月)〜 メニュー取り扱い全店にて

先行販売：2026年5月14日(木)〜 ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店

追加トッピング：1つまで可能

※トッピングのみ全店で5月21日(木)より販売されます

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部メニューを販売していない店舗があります

ゴンチャから、ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりのデザートティーが2026年も登場。

4年目を迎える2026年は、トッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わいに仕上げられています。

ラインナップは、さわやかでまろやかなミルクティー、果実味あふれるティーエード、ぷるぷるゼリーとシャリシャリ食感のジェラッティーに加え、果実の香りが弾けるスパークリングティーがたっぷり飲めるLサイズで新登場。

爽快感と透明感あふれるゴンチャのドリンクで、晴れやかな初夏のひとときが過ごせます☆

SHINEシャインマスカット ミルクティー

価格：670円(税込)

サイズ：ICED／M

長野県産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとシャキシャキ食感のアロエを合わせたミルクティー。

シャインマスカットならではの上品な香りと濃厚な甘みを、阿里山ウーロンがすっきりと引き立てます。

SHINEシャインマスカット ティーエード

価格：670円(税込)

サイズ：ICED／M

シャインマスカットの上品な香りと、濃厚な甘みを堪能するフルーツティー。

阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせています。

さわやかな季節にぴったりのフレッシュ感あふれる1杯です。

SHINEシャインマスカット ジェラッティー

価格：700円(税込)

サイズ：FROZEN／M

芳醇でみずみずしい、シャインマスカットのおいしさがぎゅっとつまったフローズンティー。

阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかに仕上げられています。

SHINEシャインマスカット スパークリングティー

価格：760円(税込)

サイズ：ICED／L

シャインマスカットのスパークリングティーが初登場。

シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせています。

シャインマスカットの香りがシュワッと弾ける、爽快感あふれるドリンクです。

こだわりポイント1）ぷるぷる×シャキシャキ「シャインマスカット ゼリー」と「アロエ」の新食感

国産シャインマスカットの果汁を使ったぷるぷるのゼリーとシャキシャキのアロエをトッピング。

2つの異なる食感が合わさることで、まるで果実そのもののような「ごろっと感」が楽しめます。

こだわりポイント2）甘く、品よく、みずみずしい「シャインマスカットジュレソース」

シャインマスカットの名産地、長野県産シャインマスカット果汁の濃い甘みと芳醇な香りをぎゅっと閉じ込めたソース。

ぶどうの果肉を加えることで、よりジューシーな味わいに仕上げられています。

※自然原料由来のため､ぶどうの種が入っていることがあります。また､ぶどうの繊維が着色する場合があります。いずれも品質には問題ありません

こだわりポイント3）シャインのおいしさをすっきり引き出す「阿里山ウーロンティー」

ベースには、フルーツと相性ばつぐんの阿里山ウーロンを使用。

シャインマスカットの甘さとさわやかな香りはもちろん、フルーティーなお茶の風味もしっかりと感じられる贅沢な味わいです。

トッピング：シャインマスカット ゼリー

価格：100円(税込)

国産シャインマスカットの果汁を使った、さわやかな甘さのゼリー。

ぷるぷるの食感で、食べごたえもアップします。

※自然原料由来のため､ぶどうの種が入っていることがあります。また､ぶどうの繊維が着色する場合があります。いずれも品質には問題ありません

ゴンチャおすすめ「SHINEシャインマスカット」カスタム

「SHINEシャインマスカット」を心ゆくまで楽しめる、ゴンチャおすすめのカスタマイズを紹介。

お茶とトッピングを自由に組み合わせる、ゴンチャらしい楽しみ方です。

SHINEシャインマスカット×アロエ

アロエ入りの「SHINEシャインマスカット」に、“追いアロエ”をトッピング。

パワーアップしたみずみずしさとシャキシャキ食感が重なり合う、くせになる味わいです。

SHINEシャインマスカット×ナタデココ

アロエ入りの「SHINEシャインマスカット」に、ほんのり甘いコリコリ食感のナタデココをトッピング。

ぷるぷるのゼリーとシャキシャキのアロエ、さらにコリコリ食感が加わった満足感たっぷりの1杯です。

アールグレイティー×シャインマスカット ゼリー

アールグレイティーが持つ華やかな香りが、みずみずしいシャインマスカット ゼリーと重なり合う上品な味わいに。

アロエの食感も相まって、3層になった見た目にも美しい組み合わせです。

ピーチ阿里山 ティーエード×シャインマスカット ゼリー

「ピーチ阿里山 ティーエード×シャインマスカット ゼリー」は、喉を潤したい時に最適な組み合わせ。

ピーチ阿里山 ティーエードの爽やかで優しい甘さとすっきりとした風味が、シャインマスカット ゼリーのみずみずしさと溶け合い、フルーツの魅力を引き立てます。

マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー×シャインマスカット ゼリー

3種のフルーツとつるんとしたのど越しの良いゼリーが重なり合う贅沢なフローズン。

マンゴー、ピーチ、シャインマスカットを一度に楽しめる、フルーツ好きにおすすめの組み合わせです。

“ぷるぷる×シャキシャキ”とした、果実そのものを食べているような不思議な食感のドリンク。

ゴンチャ全店にて2026年5月21日より販売される「SHINEシャインマスカット」シリーズの紹介でした☆

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