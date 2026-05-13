2026年5月13日（水） MLB ブレーブス vs カブス 試合結果
開催：2026.5.13
会場：トゥルイスト・パーク
結果：[ブレーブス] 5 - 2 [カブス]
MLBの試合が13日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとカブスが対戦した。
ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。
3回裏、9番 マイク・ヤストレムスキー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-0 CHC
4回表、3番 アレックス・ブレグマン 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 ATL 1-1 CHC、7番 モイセス・バレステロス 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 ATL 1-2 CHC
5回裏、6番 オースティン・ライリー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 2-2 CHC、9番 マイク・ヤストレムスキー 7球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-2 CHC、3番 マット・オルソン 4球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 5-2 CHC
試合は5対2でブレーブスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブレーブスのディディエ・フエンテスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はカブスのコリン・レイで、ここまで4勝2敗1S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗7Sとなっている。
なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.284となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-13 10:48:12 更新