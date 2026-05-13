カカクコムはカイ気配スタート、ＥＱＴが１株３０００円でＴＯＢを発表◇

カカクコム<2371.T>はカイ気配スタートとなっている。スウェーデンに本拠を置く投資会社ＥＱＴ＜EQT＞が１２日の取引終了後、傘下のＫａｍｇｒａｓ １（東京都港区）を通じて同社株の非公開化を目指して１株３０００円でＴＯＢを実施すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



非公開化で経営基盤の強化と安定化を図り、ユーザーとのタッチポイントの多様化や付加価値の高いサービス提供によるユーザーエクスペリエンス（ＵＸ）の向上、プラットフォームとしての事業基盤・独自のデータ活用による新たなサービスの発掘などの施策を進める。買い付け予定数は１億２１９０万５７６７株（下限３４９４万１０００株、上限設定なし）で、買付期間は５月１３日から７月２日までを予定している。



ＴＯＢに際し、カカクコムは賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨している。一方、２０．５０％を保有する筆頭株主のデジタルガレージ<4819.T>と１７．５５％を保有する第２位株主のＫＤＤＩ<9433.T>は応募せず、ＴＯＢ成立後にカカクコムが実施する自社株買いに応じる予定。なお、Ｄガレージはその後、間接的に２０％を再出資する予定としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS