日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分」に放送された。

この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、かつて局アナで現在フリーとなった小島慶子、中川安奈、吉田明世、タレントに転身した森香澄が出演した。

ＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「きょうお越しのみなさんはそれぞれテレビ局のアナウンサーを経て現在フリーとしてご活躍なさっていますけど、どうでしょう、生きづらさを感じるとか…中川さんは１年くらい？フリーになられて」と問いかけた。

これに元ＮＨＫの中川アナは「風当たりは強いなというのは感じます」と返答。そして「フリーになった時にキャリアチェンジではなく、局に対する裏切りみたいな感じで『局を踏み台にして』とか、『どうせカネだろ』とかそういうコメントばかり来る」と明かした。

それでも「今の時代、転職される方は多い。女性アナウンサーがテレビ局を辞めてフリーになることも私は転職の一つだと思っているのに、なんでそういう言われ方をされなきゃいけないのかな〜とかは思いました」とやるせない気持ちを語った。

中川アナは慶大卒業後の２０１６年にＮＨＫ入局。秋田局、広島局で勤務後、２０年に東京アナウンス室へ。「あさイチ」リポーター、「サンデースポーツ」キャスター、２４年パリ五輪閉会式の実況などを担当したが、２５年３月末に同局を退社しフリーとなった。