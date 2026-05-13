Netflixシリーズ『ガス人間』最新映像＆ビジュアル解禁 ガス人間は演技初挑戦のUTA
小栗旬と蒼井優がメインキャストを務めるNetflixシリーズ『ガス人間』より、最新映像とビジュアルが解禁された。ガス人間は演技初挑戦、本作で俳優デビューとなるUTAが演じる。
【動画】“ガス人間”はUTA！『ガス人間』ティーザー予告
本作は1960年に公開された東宝の特撮映画『ガス人間第一号』を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって現代の視点で再構築された「完全オリジナルストーリー」のリブート作品。
生放送中のテレビ番組で起きた、人間が突如として膨張し爆死するという未曾有の殺人事件 。犯人は、自らの身体を自在にガスへと変化させ、あらゆる障壁をすり抜けるガス人間だった。彼による連続予告殺人は、警察の包囲網を嘲笑うかのように、実体を持たぬ恐怖とともに社会を静かに侵食していく。
ガス人間を演じるのは、演技初挑戦、本作で俳優デビューとなる新星・UTA。「色のついていない真っ新な役者」として白羽の矢が立ったUTAは、得体の知れない不気味さと、圧倒的な存在感で見るものを恐怖と高揚感の渦へと誘う。
ガス人間に迫るキャラクターたちには、小栗と蒼井が、刑事・岡本賢治と記者・甲野京子役で出演。2人は実写作品では23年ぶりの共演となる。広瀬すずと林遣都は、動画配信者の兄妹を演じる。さらに、一見して本人と判らぬほどの変貌ぶりで元ヤクザを演じ切る竹野内豊らが、物語を予測不能な領域へと連れてゆく。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、7月2日より世界独占配信。
※UTAのコメント全文は以下の通り。
■UTA（ガス人間役）コメント全文
仕上がった作品を観て興奮しています！
初めての撮影の中で、アクション、心を通わせる演技、ブルーバックを使う特撮など、未熟な自分にとってはハードルの高いものばかりでしたが、片山監督をはじめ、熱い絆で結ばれたスタッフの皆さん、そしてキャストの皆さんが、僕の殻を剥がし、逞しさと自由さを与えてくれました。
あの「ガス人間」の世界に没頭した日々は、自分にとってかけがえのない財産になりました。ぜひ、たくさんの方に観ていただけたらと思います!
【動画】“ガス人間”はUTA！『ガス人間』ティーザー予告
本作は1960年に公開された東宝の特撮映画『ガス人間第一号』を原作としながら、日韓トップクリエイターの手によって現代の視点で再構築された「完全オリジナルストーリー」のリブート作品。
生放送中のテレビ番組で起きた、人間が突如として膨張し爆死するという未曾有の殺人事件 。犯人は、自らの身体を自在にガスへと変化させ、あらゆる障壁をすり抜けるガス人間だった。彼による連続予告殺人は、警察の包囲網を嘲笑うかのように、実体を持たぬ恐怖とともに社会を静かに侵食していく。
ガス人間に迫るキャラクターたちには、小栗と蒼井が、刑事・岡本賢治と記者・甲野京子役で出演。2人は実写作品では23年ぶりの共演となる。広瀬すずと林遣都は、動画配信者の兄妹を演じる。さらに、一見して本人と判らぬほどの変貌ぶりで元ヤクザを演じ切る竹野内豊らが、物語を予測不能な領域へと連れてゆく。
Netflixシリーズ『ガス人間』は、7月2日より世界独占配信。
※UTAのコメント全文は以下の通り。
■UTA（ガス人間役）コメント全文
仕上がった作品を観て興奮しています！
初めての撮影の中で、アクション、心を通わせる演技、ブルーバックを使う特撮など、未熟な自分にとってはハードルの高いものばかりでしたが、片山監督をはじめ、熱い絆で結ばれたスタッフの皆さん、そしてキャストの皆さんが、僕の殻を剥がし、逞しさと自由さを与えてくれました。
あの「ガス人間」の世界に没頭した日々は、自分にとってかけがえのない財産になりました。ぜひ、たくさんの方に観ていただけたらと思います!