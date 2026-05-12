◆パ・リーグ ソフトバンク０―３西武（１２日・みずほペイペイ）

西武・渡辺勇太朗投手が１２日、６回２／３を８安打、今季初の無失点投球で２勝目を挙げた。自身のソフトバンク戦の連敗も５でストップし、「やっぱりうれしい。チームが勝ったのでそれが一番うれしい」と表情を崩した。

苦しんだ先につかんだ１勝だった。１週間前、５月４〜１０日にベルーナドームで行われた６試合。５勝１敗と大きく貯金を増やした中で、唯一負けたのは自身が先発した５日・ソフトバンク戦だった。そこから中６日での再戦。「今日はなんとしても無失点という強い気持ちを持ってマウンドに上がりました」とリベンジに燃えていた。

「豊田コーチからも『初回から飛ばしていけ』と言葉をかけていただいていたので、初回から飛ばして投げました」という初回は、１死一、二塁とされたが栗原を中飛、山川を空振り三振に仕留めた。４回までは毎回走者を背負うも、５回は味方の好守にも助けられ初の三者凡退に抑えた。その後は順調にアウトを積み重ねていたが、７回２死から四球を与えたところで降板。後を受けた２番手・佐藤隼が周東を遊ゴロに打ち取った。

西口監督も「しっかりと勇太朗が先週のリベンジを果たしたのでよかったんじゃない。今日はやっぱりマウンド上で気持ちが出ているなというのが感じ取れたので、それが一番よかった、向かっていく姿勢が」と評価した。２４年９月６日以来２年ぶりのソフトバンク戦白星に「若干（苦手意識も）あったけど、負けないように強い気持ちでいきました。もっともっと良くしていきたい」と右腕。気持ちを新たに、ここからさらにギアを上げる。