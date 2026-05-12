福島県の磐越道で、高校生など21人が死傷したバス事故。今回なぜ、容疑者がバスの運転をすることになったのでしょうか。

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また、焦点となっている“白バス行為”であったのかどうかや、二種免許について解説します。

バス車内に現金入りの封筒 でも運転の男は二種免許持たず

井上貴博キャスター：

福島の磐越道で事故を起こしたマイクロバスは、レンタカーで白ナンバーでした。

10日の北越高校の会見によると、車内には手当とみられる「運転手の名前」が書かれた3万3000円が入った封筒が見つかっているということです。

しかし、若山容疑者は二種免許を持っていませんでした。

本来、報酬を受け取って運転する行為は、「二種免許」かつ「緑ナンバー（営業車）」でなければ違法となります。

現在、警察は“白バス”行為の可能性があるのかどうか、事実関係を確認しているとしています。

「乗客の安全が確保されていない」“白バス”行為はなぜ危険？

国交省によると、“白バス”利用には大きく2つのリスクがあるということです。

▼ドライバーの健康管理・車両の安全管理が行われていない可能性

→乗客の安全が確保されていない

▼保険が適用されない可能性

→事故の場合、利用者自身が全額負担か

一方で緑ナンバーであれば、▼運行前後の点呼の実施、▼アルコール検知器での確認、▼勤務時間の管理などが徹底されています。

二種免許は“営業目的”で人を運ぶ際に必須 合格率は59.3％

そもそも、二種免許は、タクシーやバス、運転代行など運賃を貰って人を運ぶ“営業目的”の際に必須で、また免許取得には、▼21歳以上、▼3年以上の運転経験が必要となります。

試験の合格率は59.3％（一種は73.2％）。

【学科】

一種で学ぶ安全運転知識などに加え、

・旅客運送に関する法令

・顧客ファーストの考えなど、一種より専門的・応用的な内容

【実技】

・ブレーキの強さや急ハンドルの厳禁など、乗客の安全・快適性を意識した運転動作が求めらる

（那須自動車学校 今泉次長・警察庁によると）

また、視力についてもハードルがあがるということです。

那須自動車学校の今泉次長によると、「不特定多数の命を預かるため、危険を事前に回避することを意識した講習」で、二種免許は「人の命を預かることにより責任がある免許」だといいます。

“白バス”行為 線引きは「報酬（利益）があるかどうか」

二種免許を持たずに送迎していた場合はどうなるのでしょうか。

五木田・三浦法律事務所の三浦雅生弁護士は、「事業性がなかったり反復継続しない限り、“白バス”行為には当たらないが、商売としてやるとアウト」だと指摘します。

線引きとしては、実費か、報酬（利益）があるかで変わってくるということです。

幼稚園や介護施設の送迎はOK？

街中で見かけることもある、白ナンバーの車での幼稚園、習いごと、ホテル、介護施設などの送迎。東京都市大学の西山敏樹教授によると「『対価』の発生有無が重要」だといいます。

「無償」の移動であれば、一種免許・白ナンバーでも可能です。

例えば、二種免許は持っていないが、部活で送迎し、ガソリン代を5000円もらった場合、実費を貰うだけなので“白バス”行為にはあたりません。

一方で、「誰か運転して！1万円出します」と、報酬があると分かっている状態で運転すると、道路運送法違反の可能性もあります。

身近に白バスや白タクシーはありますから、線引きを知っておくのは大切だと感じます。