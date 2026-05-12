東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）より、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催！

イベント期間中、ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランとラウンジでも、開園25周年をお祝いした特別感たっぷりなスペシャルメニューが提供されています。

今回は、2026年5月20日よりディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」で提供される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルメニュー（後期）

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提供期間：2026年5月20日〜2026年6月30日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

2026年で開園25周年を迎えた東京ディズニーシー。

東京ディズニーシーでは、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”が2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間で開催中です！

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」では、2026年5月20日から、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューが登場します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・ランチ

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価格：7,200円

提供時間帯：ランチ

アミューズ・ブーシュアペタイザー・生ハムとマスカルポーネのクレープロール ルッコラのクリームとシュリンプのマリネスープ・バジル香るトマトのスープ スパイシークスクスとともにメインメインをひとつお選びください・スズキのグリル・丹波黒どりのグリル・国産ポークのグリル・国産牛サーロインのグリル（別途2,500円）デザート・ライチームースと桃のコンフィテュール 白ブドウのソルベ

※ご利用時間は120分となります。

※こちらのメニューには、オリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

ランチの時間帯にいただける、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・ランチ。

アミューズ・ブーシュやアペタイザー、スープ、メイン、デザートのコースになっています。

メインは「スズキのグリル」、「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリル」、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル」の4種類のお魚とお肉のグリル料理の中から選ぶことが可能◎

また、デザートプレートには「チップ＆デール」の姿も☆

「ライチームースと桃のコンフィテュール 白ブドウのソルベ」は見た目も涼しげでさっぱりといただけます。

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そして、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・ランチ」には「チップ＆デール」デザインのオリジナルチャームも付いてきます。

「チップ」と「デール」はお揃いのコスチューム姿で可愛い！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー

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価格：14,300円

提供時間帯：ディナー

アミューズ・ブーシュ・柔らかく煮込んだ国産牛と黒目豆のブリトー・鰯フリッター パプリカとトマトのピュレアペタイザー・エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダメインメインをひとつお選びください・国産ビーフテンダーロインのグリル・国産牛サーロインのグリル・ロブスターとシーフードのグリル・鮑とサーモンマリネのグリル・和牛ランプ肉のグリルガニッシュ・シェフズセレクション ローストベジタブルデザート・マンゴーのクレームブリュレ ブラッドオレンジソルベ添えコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューには、オリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインは「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルディナー」と同様です。

ディナーの時間帯に提供される、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー。

お肉料理はもちろん、たくさんのお野菜も堪能できるディナーのコースメニューです☆

メインのグリル料理はお肉と魚介の5種類の中からお好みでひとつ選ぶことができるのも魅力的。

それから、デザートプレート「マンゴーのクレームブリュレ ブラッドオレンジソルベ添え」には25周年のロゴも添えられ、表面がパリッとしたマンゴーのクレームブリュレと、香りが良くひんやりとしたブラッドオレンジソルベはコーヒーや紅茶との相性もバッチリです◎

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「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」を注文すると、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルチャームがプレゼントされます。

仲良く腕を組む「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の姿にほっこり！

25周年の丸いロゴチャームも付いてきます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルディナー

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価格：14,300円

提供時間帯：ディナー

柔らかく煮込んだ国産牛と黒目豆のブリトー鰯フリッター パプリカとトマトのピュレスズキのハーブマリネ セルヴァチコとセロリのサラダ仕立て エシャロットのピュレとバターミルクフォーム丹波黒どりむね肉のスチームとジャークスパイスシュリンプのグリル 生ハムと香味野菜のエッセンス国産牛サーロインのグリル 滑らかなグリッツ アボカド アスパラガス サルサ・メヒカーナと黒大蒜をアクセントにしてクレーム・ダンジュ バナナと胡桃のアイスクリーム ジュビリーソースコーヒー または 紅茶

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューには、オリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインは「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同様です。

ディナーの時間帯に楽しめる、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルディナー。

前菜からデザートまで、プレートひとつひとつにこだわりが詰まった特別感たっぷりなコースになっています。

「スズキのハーブマリネ セルヴァチコとセロリのサラダ仕立て エシャロットのピュレとバターミルクフォーム」は見た目もインパクトがあって、彩りも豊か☆

さらにデザートプレート「クレーム・ダンジュ バナナと胡桃のアイスクリーム ジュビリーソース」は、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデコレーション付きで、なめらかでふわふわとした食感があとをひきます。

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「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルディナー」に付いてくるオリジナルチャームのデザインは「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同様の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザイン！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク

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価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ホワイトグレープジュース、乳酸菌飲料、ブルーシロップ、トニックウォーター、ライム、ミント、銀粉

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

ランチとディナーの時間帯で提供される、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク。

ホワイトグレープジュースと乳酸菌飲料がベースのドリンクで、イベントのイメージカラーを表現したブルーがとっても爽やか☆

また、トニックウォーターやライム、ミントの香りが上品で、お食事と一緒にいただくのもオススメです。

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「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク」は、「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「プルート」、「グーフィー」、「チップ＆デール」が大集合したオリジナルコースター付き。

中央に25周年のロゴもデザインされた豪華なデザインです。

オリジナルチャームやオリジナルコースターは思い出として持ち帰れるのもうれしい。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期スペシャルメニューの紹介でした☆

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