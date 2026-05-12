キングジムは、横方向の大きな目盛りによって残り時間が一目で分かる「ビジュアルバータイマー」シリーズの新ラインアップとして、4色の目盛りと追加機能を搭載した「ビジュアルバータイマー プラス」を、2026年6月5日（金）より発売します。カラーはシロとクロの2色。実売価格は4180円（税込）。

「ビジュアルバータイマー プラス」（クロ）

記事のポイント 学習や仕事、家事や作業などを効率的に行うための方法のひとつとして、あらかじめ時間を決めておくことで集中力を高める、といったものがあります。こちらのキングジムのタイマーは、目盛りの残量で残り時間が直感的にわかるので、より時間を意識することができます。勉強や仕事のお供に取り入れてみてはいかがでしょうか。

2024年4月に同社が発売した「ビジュアルバータイマー」は、横方向の目盛りによって残り時間を直感的に把握できる点が人気となり、発売初年度には販売目標数の約4倍を売り上げたヒット商品。

「ビジュアルバータイマー」

一方で、ユーザーからは「進行状況をより分かりやすくしたい」「画面の見やすさを向上してほしい」「計測がより便利になる追加機能が欲しい」といった声が寄せられたことを受け、新たに4色の目盛りやバックライトなどの機能を搭載した「ビジュアルバータイマー プラス」が開発されました。

「ビジュアルバータイマー プラス」は、従来品の特徴である“横方向の目盛りで残り時間が一目で分かる”機能はそのままに、計測時間の進行状況を4色の目盛りで表示し、残り時間をより直感的に把握できます。

ダイヤルを回すだけで素早く時間設定でき、長時間の設定も簡単に行えます。さらにダイヤルを押し込むことで、設定中の位を「分」「秒」で切り替えることができ、スムーズな操作が可能です。

最大199分59秒（※カウントアップ時）の計測が可能なため、長時間のテスト勉強や数時間単位の講義・研修などの時間管理にも対応可能。さらに、計測時間が残り半分になると音で知らせる「計測半分通知」機能を搭載しているため、音でも残り時間を把握できます。

時間のカウントダウンとカウントアップが可能な「通常計測モード」に加え、作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数交互に繰り返す「リピート計測モード」を選択可能。「リピート計測モード」は、勉強や運動の時間管理のほか、「ポモドーロ・テクニック」（※）などの集中メソッドにも活用できます。

※25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。

バックライトを搭載しており、暗い室内やプレゼンテーション時でも画面が見やすい仕様です。明るさは使用シーンに合わせて3段階から選択できます。音量は「大・小・消音」の3段階から切り替えが可能です。

電源ボタンでON/OFF設定が可能で、設定画面を保持したまま電源をOFFにできるため、外出時の持ち運びでも安心です。

キングジム 「ビジュアルバータイマー プラス」 発売日：2026年6月5日 実売価格：4180円（税込）

The post 残り時間が“色”で見える！ キングジムの目盛り付きタイマーに新モデル「ビジュアルバータイマー プラス」登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.