【呪術廻戦】くら寿司で特級ネタをくらえ！ グッズも集めちゃおう
回転寿司チェーン「くら寿司」では、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念し、5月15日（金）から全国のくら寿司でコラボキャンペーンを開催する。
人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え 6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部（デジタル版含む）を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社『週刊少年ジャンプ』にて短期集中連載された。
2020年にMBS／TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月から MBS／TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。
このたびくら寿司では、第2期「渋谷事変」の放送を記念した2023年のコラボに続き、2度目となるコラボキャンペーンが実施される。
今回のキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。 ”虎杖悠仁（いたどりゆうじ）” や ”伏黒恵（ふしぐろめぐみ）” ”釘崎野薔薇（くぎさきのばら）” ”七海建人（ななみけんと）”. ”五条悟（ごじょうさとる）” をイメージしており、全メニューにキャラクターが描かれた5種類のカードがランダムで付いてくる。
また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、場面写がデザインされた15種類の ”缶バッジ” や、戦闘シーンがデフォルメで描かれた ”アクリルスタンド” 、キャラクター達
が「ビッくらポン！（R）」 のカプセルなどを手にしているイラストの ”アクリルステッカー” など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえる。
さらに、第1弾＜5月15日（金）〜＞、第2弾＜5月29日（金）〜＞、第3弾＜6月12日（金）〜＞の計3回にわたり、税込3000円（お持ち帰りを含む＜どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外＞）のお会計ごとに、クリアファイルやラゲージタグ、ラバーコースターなど貴重なオリジナルグッズがプレゼントされる。プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了となるのでご注意を。
加えて、店内飲食税込3000円以上のレシートを付けて応募すると、抽選で豪華賞品がプレゼントされる。
『呪術廻戦』ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へ。
＞＞＞コラボメニューやオリジナルグッズをチェック！（写真11点）
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え 6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部（デジタル版含む）を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社『週刊少年ジャンプ』にて短期集中連載された。
2020年にMBS／TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月から MBS／TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。
今回のキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。 ”虎杖悠仁（いたどりゆうじ）” や ”伏黒恵（ふしぐろめぐみ）” ”釘崎野薔薇（くぎさきのばら）” ”七海建人（ななみけんと）”. ”五条悟（ごじょうさとる）” をイメージしており、全メニューにキャラクターが描かれた5種類のカードがランダムで付いてくる。
また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！（R）」で当たりが出ると、場面写がデザインされた15種類の ”缶バッジ” や、戦闘シーンがデフォルメで描かれた ”アクリルスタンド” 、キャラクター達
が「ビッくらポン！（R）」 のカプセルなどを手にしているイラストの ”アクリルステッカー” など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえる。
さらに、第1弾＜5月15日（金）〜＞、第2弾＜5月29日（金）〜＞、第3弾＜6月12日（金）〜＞の計3回にわたり、税込3000円（お持ち帰りを含む＜どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外＞）のお会計ごとに、クリアファイルやラゲージタグ、ラバーコースターなど貴重なオリジナルグッズがプレゼントされる。プレゼントは数量限定のため、なくなり次第終了となるのでご注意を。
加えて、店内飲食税込3000円以上のレシートを付けて応募すると、抽選で豪華賞品がプレゼントされる。
『呪術廻戦』ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へ。
＞＞＞コラボメニューやオリジナルグッズをチェック！（写真11点）
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
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