中国製人型ロボットが初めて茶摘みに挑戦

2026年8月に開催される世界人型ロボット運動会のウォームアップイベント「エネルギー伝達」第1弾が5月10日、正式にスタートしました。白茶の主要生産地である中国南東部の福建省福鼎では、多くの人型ロボットチームが現地の人々と協力し、1週間をかけて、人型ロボットに白茶製造の全工程を体験させました。人型ロボットは、一葉一芽の正確な識別と茶摘みから、輸送、天日干し、焙煎、餅茶の加工までの全工程に参加しました。

今回の試みは、実験室のデモンストレーションではなく、福建省福鼎で実施されたリアルな現場での挑戦です。各段階において、「汎用人工知能（AI）」のために実データを収集しました。例えば、険しい斜面ではロボットの移動能力が試され、茶葉のばらつきではモーションキャプチャー技術が試され、摘み取り動作では器用な手先動作のコントロールが試されました。工場ではなかなか出てこないこれらの難題は、技術が実用に向かうための「必修科目」となっています。

世界初の人型ロボットを競技主体とする総合スポーツ大会として、世界人型ロボット運動会は、「エネルギー伝達」活動を通じて、最先端の技術を伝統文化や生産現場に組み込み、実際のタスクを通じて技術の進化を促し、人型ロボットのサービス分野における潜在力を全面的に検証・展示し、人型ロボットが私たちの生産と生活に本格的に溶け込む歩みを後押ししています。（提供/CGTN Japanese）