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石油の備蓄は248日分あるがナフサは「わずか20日分」だった。法律の盲点が招く日用品の品薄と値上げ危機

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「【備蓄確保も…】なぜ「ナフサ」は日本経済にとって重要なのか？【ナフサショックの構造】」を公開した。動画では、あらゆる製品の原料となる「ナフサ」の重要性と、日本が長年抱え続けてきた「ナフサ一本足」という構造的な脆弱性について詳しく解説されている。



ナフサとは原油から精製される無色透明の液体であり、燃やす目的のガソリンとは異なり、形を変えてモノを作るための素材として使われる。エチレンやプロピレンといった化学物質を取り出すことで、プラスチックや合成ゴム、合成繊維などが作られるため、動画内では「石油化学のコメ」と表現された。日用品から医療現場、半導体産業に至るまで、私たちの暮らしを囲むすべての出発点となっている。しかし、日本は国内で消費するナフサの多くを輸入に頼り、さらに国内で精製するナフサの原油も中東からの輸入に依存しているため、実質的に「二重の中東依存」というリスクを抱えている。



アメリカがシェールガス由来のエタンへ転換し、中国が石炭を利用するなど、各国が原料の分散化を進める中、日本はエチレン原料の約95％をナフサに依存する「ナフサ一本足」の状態が続いている。その理由として、1960年代から建設されたナフサ前提のコンビナート設備からの転換には莫大なコストがかかることが挙げられた。さらに深刻な問題として、日本の石油備蓄が248日分あるのに対し、ナフサの在庫は「わずか20日分」程度しかないという事実が指摘されている。石油備蓄法においてナフサは燃料ではなく「原料」と位置づけられ、国家による備蓄の対象外として「民間に委ねられてきた」という法制度の盲点があるという。



動画の終盤では、ナフサ不足が引き起こす社会への影響が語られた。ナフサの供給が滞ると、川上の化学メーカーだけでなく、川中・川下に連なる4万6000社以上のサプライチェーン全体が稼働停止に追い込まれる危険性がある。その大半を占める中小企業は自社在庫の余裕が小さく、大手メーカーのユニットバス受注停止といった目に見えるニュースの裏で、多くのラインが稼働できなくなる。その結果、「日用品の値上げ」や「品薄」という形で、段階的に消費者の生活へ影響が及ぶと解説された。



今回の動画は、日本経済のアキレス腱とも言えるナフサの調達リスクと、それに紐づく構造的な課題を浮き彫りにした。私たちの生活基盤が、いかにギリギリのバランスの上に成り立っているかを強く認識させられる内容となっている。



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