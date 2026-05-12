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「意外と知らない」子どもの脳と足裏の関係。家の中で靴下を履かせない方がいい理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「裸足で育てる子どもの脳は違う！やらないと後悔するワケ」と題した動画を公開した。動画では、子どもを裸足で育てることのメリットと、靴下を履かせることが脳や身体の発達にどのような悪影響を及ぼすのかについて、専門的な視点から解説している。



まい先生はまず、裸足で育てる最大の利点として「足裏の温度センサーが働き、姿勢が良くなり、噛む力が増える」と結論づける。一見すると無関係に思える「足裏」と「噛む力」だが、足の裏は脳と密接に繋がっており、脳への刺激がしっかり入る重要な感覚器であると語る。



家の中で靴下を履かせてしまうと、足裏の温度センサーが覆い隠され、温度や地面の感触を捉える能力が鈍ってしまう。まい先生は「脳への刺激が行きにくくなることで、体幹が踏ん張れなくなり、姿勢が崩れやすくなる」と指摘。姿勢が崩れると頭の位置が安定しなくなり、結果的に咀嚼時のバランスが悪化して「噛めない子」になっていくという連鎖的なプロセスを説明した。



さらに、足の指の具体的な役割についても言及。「足の指には、床を蹴って前に進む役割と、グラッとした時にバランスをとるストッパーの役割がある」と語る。靴下やスリッパで指が固定され、正しく開かない状態が続くと、ペンギンのような不自然な歩き方になったり、転びやすい子になってしまうと警鐘を鳴らす。



動画の最後でまい先生は、「ちゃんと噛める子、バランスの良い子に育てたいなら靴下は履かない方が良い」と明言。寒い季節や床の汚れを気にして、ついつい室内でも靴下やスリッパを履かせてしまう保護者は多いが、子どもの健やかな身体と脳の成長を優先するならば、家の中ではできるだけ裸足で過ごさせることが何よりの教育であると締めくくった。