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予備校講師の土井昭氏が、YouTubeチャンネル「世界史解体新書」にて「【中東諸国】中東が戦争し続ける理由！アラブ・イラン・トルコの・ユダヤ複雑な歴史をわかりやすく」を公開した。



動画では、中東における紛争の絶えない理由を、アラブ人、イラン人、トルコ人、ユダヤ人という主要4民族の歴史的背景から紐解いている。



土井氏はまず、中東の主要4民族は見た目が似ていても「まったく異なる歴史と文化を持っている」と言い、一括りにされることを非常に嫌うと指摘する。



古代オリエントの時代には、ユダヤ人とイラン人（ペルシア人）が大きな力を持っていた一方、アラブ人とトルコ人は歴史の表舞台に立っていなかった。



しかし、7世紀にムハンマドが登場しイスラム教を創始すると、アラブ人が勢力を拡大してイラン人のササン朝を滅亡させる。イラン人はイスラム教を受け入れつつも、「かつて大帝国をつくった」というプライドから、アラブ人が信仰する多数派のスンナ派ではなく、少数派のシーア派を信仰するようになったという。



一方、古代に力を持っていたユダヤ人は、ローマ帝国への反乱を機にパレスチナの地から追放され、世界中へ離散（ディアスポラ）することになる。その後、空いた土地にアラブ人（パレスチナ人）が住み着いた。



しかし近現代になって、ヨーロッパなどで迫害を受けたユダヤ人が、自分たちの国をつくるためパレスチナへ帰還するシオニズム運動を起こした。これが「1300年住んでいる」アラブ人と「3000年前から住んでいた」ユダヤ人との間で激しい対立を生み、4度に渡る中東戦争へと発展した。



さらに、近現代にはオスマン帝国（トルコ人）の衰退に乗じてイギリスやフランスなど欧米諸国が介入し、民族や宗教の分布を無視して「適当に国境線が引かれた」と解説する。



また、イランが強硬な反米・反イスラエル姿勢をとる背景には、親米独裁政権（パフレヴィー2世）によって格差が広がりイランの伝統文化が失われたことへの反発からイラン革命が起きたことにあると説明。



「難しい」「わけが分からない」と思われがちな中東問題も、4民族の歴史的経緯と欧米の介入という視点を持つことで、その複雑な構造が明確に理解できる内容となっている。