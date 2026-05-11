インドネシアの4人組ガールズグループ・no na（ノナ）が代表曲「shoot」を日本のメディア初パフォーマンス
インドネシアの4人組グローバルポップ・ガールズグループ・no na（ノナ）が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』初登場。
■【動画】no na - shoot / THE FIRST TAKE ※5月11日22時よりプレミア公開
■公開から1年足らずでMVの再生回数が1,000万回を超える代表曲「shoot」を披露
ジャンルを超越したサウンドと大胆なビジュアル・アイデンティティが大きな話題を呼ぶ彼女たちが今回披露するのは、公開から1年足らずでMVの再生回数が1,000万回を超える代表曲「shoot」。
自信に満ち溢れた力強い歌詞とR＆B調のサウンドが印象的な本楽曲を、日本のメディア初パフォーマンス。
『THE FIRST TAKE』第665回は、5月11日22時よりプレミア公開。
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