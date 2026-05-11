広島東洋カープの廣瀬純・２軍打撃コーチの妻で、フリーアナウンサーの廣瀬桃子が１１日までに、自身のＳＮＳを更新。「ＴＳＳアナウンサーになりました息子の廣瀬蓮が番組に初登場でした！」と報告した。

デビューとなった番組は、テレビ新広島「スポラバ特別編『ハナコ岡部参戦！新しいカギでカープ全力応援ＳＰ』」（９日・１２時４５分）。同番組内の、フジテレビ系「新しいカギ」（午後６時半）の人気コーナー「ティーチャーを探せ」とのコラボに出演。お客さんの中に紛れ込んだ、ＴＳＳ新人アナウンサーを見抜くチャレンジ企画で初登場した。

「ＴＳＳ新人アナウンサーの廣瀬蓮です。小学校三年生から１３年間、野球を続けてきました。持ち味である笑顔と元気で広島を盛り上げます。これからどうぞよろしくお願いいたします」と爽やかにあいさつ。広島・２軍打撃コーチで父の廣瀬純からのサプライズメッセージも寄せられた。

アナウンサーになりたいと報告を受けた際のことを「今まで野球しかやってきてなかったですし、そこ（アナウンサー）に対する興味というか正直大丈夫かなっていう印象はありました」と吐露。「野球中継を見ながら２人でソファーで実況練習は何度かさせてもらっていました」と内定が決まって２人で行ったことも明かした。

さらに廣瀬アナの素顔として「これ言ってもいいのかな？」と漏らしつつ美容男子であることを告白。「たぶん僕が使っているグローブを磨くクリームよりも高いクリームをめちゃめちゃ買って、家の洗面所はほぼ蓮の美容系と妻と娘の美容系ばっかりで僕の場所がない」と話した。

サプライズメッセージ映像を見た廣瀬アナは「本当に知らなかったです、まさか父が私（のこと）に対してインタビューに答えてるとは」と驚きとうれしさをにじませていた。