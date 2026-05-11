お笑いコンビ、サバンナ八木真澄（51）が10日夜、Xを更新。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の発言に端を発した「いじめを受けている先輩芸人」騒動について言及。相方の高橋茂雄（50）に代わって先に謝罪したポストが話題となっている。

中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」で「長らくに渡って…僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけど。ずっといじめられた先輩がいるんですよ、ずっとその人からいじめられてきた」と激白。「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん、いいイメージを持っていると思うんですよ」と続け、スタジオが騒然となった。この話がネットニュースになり、一気に拡散。当該芸人が誰かとネット上で話題となっていた。

10日夜、まず八木が「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です 中山功太とも電話で話しをさせてもらいました 功太と茂雄もまた話せてないみたいなので、双方の話しを聞き僕が書きます」と記述。当該芸人が高橋だとし、謝罪した。八木が高橋と中山の間に入る形で先に謝罪することで、騒動の拡大を最小限に抑えようとしていた。このポストは現在、約5000件のコメントが殺到している。

八木は超高難度の国家資格「ファイナンシャルプランナー1級」取得者としても知られる。今回の騒動をリスク管理の見地から絶賛するポストが一部にあった。「サバンナ八木凄いな。双方に連絡取って和解させていち早く発信することによって、これ以上炎上が広がる余地を完全に消しにきてる」「おすすめに流れてきたサバンナの八木ちゃんの対応見て、さすがFP芸人…リスク管理しっかりしてるぜ、今後こういう金融以外でのリスクヘッジセミナー依頼増えそうだなーという気持ちになった」「サバンナ八木はリスク管理上級者ですね」「FP1級ってお金だけじゃなくて相方のプランニングまで管理するのか」「いうてサバンナ八木は頭いいのよ。思考の回転が速いから、即興ボケにも対応できる(面白い面白くないは別の話」などと書き込まれていた。

サバンナは1994年にコンビ結成。八木と高橋は立命館中、立命館高の柔道部の先輩後輩。八木が1年先輩。今回の騒動で、先輩の八木が一肌脱いだ格好ととなった。

芸能活動以外に、FPとして日本全国で行う講演会は常に満員御礼状態で、著作「年収300万円で心の大富豪」（角川書店）は、住宅ローン部門でAmazon売上ランキングで1位となっている。