フライパンサイズの「チーズINハンバーグ」を作ってみた！ 切るとチーズがとろけ出すド迫力の巨大ハンバーグに「おお」「美味しそう」のどよめき

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『「チーズINハンバーグ」』というゲストさんの動画です。

チーズINハンバーグを作っていくという投稿者さん。用意した合い挽き肉は大パックが2つ分です。

まずはミンチを軽くこね、塩と胡椒とナツメグを加えます。

さらにこねて粘りが出たら、粗めに切った豚ロースと卵と炒め玉ねぎと牛乳に浸しておいたパン粉を加え混ぜました。タネができたら油を引いたフライパンに乗せます。

軽く窪みを作ってたっぷりのチーズをIN。タネでチーズを覆い隠したらOKです。

フライパンサイズのハンバーグ。両面をしっかり焼き固めます。

火を通すのはオーブンで。中までしっかり火を入れます。

焼き上がったらデミグラスソースで軽く煮込み……

チーズINハンバーグが完成！ オーブンの天板が違和感なく馴染む、巨大なハンバーグです。

ナイフを入れて開いたら、ゆっくりとチーズがとろけ出してきました。美味しそう、かつ迫力ある光景に「おお」とざわめくコメント欄。

1口食べた投稿者さんは「うん、美味しい」の反応。このサイズでありながら、しっとり柔らかでジューシーな仕上がりなのだとか。

ミンチに加えたゴロッとした豚ロースで、食べ応えもワンランク上がっているそうです。

チーズでコクが増しつつも、モッツァレラなので味は濃くなりすぎず、くどくないのもグッドだと投稿者さん。

思わず食べ切ってしまいそうになる美味しさの巨大ハンバーグですが、今回はあえて残してアレンジします。

ハンバーグをソースごとフライパンに移したら、オーブンで焼いた時の肉汁も戻し入れて、崩しながら加熱。

そこへパスタを投入して絡めていきます。

胡椒をかけて完成！ 〆のボロネーゼ風パスタです。

本編もアレンジも美味しそうな巨大ハンバーグ。詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。「チーズの盛り付け時間長くない……?」「愛情が溢れちゃってますねぇ」など、調理工程を見ているならではのコメントも楽しいです。

視聴者のコメント