STARGLOW、7月に3rdシングル＆デビューショーケース映像作品を2週連続リリース
STARGLOWが5月10日(日)にファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を行い、7月にニューシングルとライブ映像作品を2週連続でリリースすることを発表した。
3rdシングルは、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日(月)に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、24年にRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定。
初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMusic VideoとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル。
さらにオリジナルグッズ「Memory Film Roll Keyring (メモリーフィルムロールキーリング)・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
またBMSG MUSIC SHOPでの早期予約特典として、3rdシングル「Drivin’ My Life」を予約いただいた方を対象に、抽選で＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞リハーサル観覧&オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。
7月29日(水)には、STARGLOWにとって初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』のリリースが決定。
本編には、自身初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース(1月31日・2月1日開催)より、2月1日(日)第2部公演・全15曲を完全収録。
また特典映像として、リハーサルから本番の舞台裏に密着したメイキング映像に加え、メンバーの率直な想いに迫るインタビューをたっぷり盛り込んだドキュメンタリーをコンパイル。
さらに初回生産盤は、三方背ケース&デジパックの豪華仕様に加え、特製フォトブックを封入。メンバーそれぞれにフォーカスした「Star Wish」「Green Light」のFOCUS CAMも特別収録される。
◾️3rd Single「Drivin’ My Life」
2026.07.22 CD Release
予約・購入：https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife
詳細：https://starglow.tokyo/news/music/978/
BMSG MUSIC SHOP早期予約特典：https://starglow.tokyo/news/music/978/
・CD収録内容(予定)
(全品番共通)
【初回盤ASG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61738/B
価格 : \2,695 (税込) / \2,450 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードA (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・DVD収録内容(予定)
01.Drivin’ My Life -Music Video-
02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-
03.Good Boys Anthem -Music Video-
04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes-
【初回盤BSG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVCD-61739/B
価格 : \2,695 (税込) / \2,450 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードB (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・DVD収録内容(予定)
01.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定)
【通常盤SG(スマプラ対応)】
品番 : AVCD-61740
価格 : \1,595 (税込) / \1,450 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【BMSG MUSIC SHOP専売商品SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61741/B
価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61741
【BMSG MUSIC SHOP専売商品SG+Blu-ray(スマプラ対応)】
初回生産限定
品番 : AVC1-61742/B
価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61742
・DVD・Blu-ray収録内容(予定)
AVC1-61741/B・AVC1-61742/B 共通
01.Drivin’ My Life -Music Video-
02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-
03.Good Boys Anthem -Music Video-
04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes-
05.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定)
06.Drivin’ My Life -Photo Shooting Behind The Scenes-
【BMSG MUSIC SHOP専売商品SG(スマプラ対応)+グッズ】
販売期間：6月9日(火)11:59まで
初回生産限定
同梱 : CD+バンドルグッズ (メモリーフィルムロールキーリング・オリジナル集合トレーディングカード付き)
品番 : AVZ1-61743
価格 : \3,795 (税込) / \3,450 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61743i
◾️LIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』
2026.07.29 Release
予約・購入：https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar
詳細：https://starglow.tokyo/news/live/979
【初回生産限定盤2DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVBD-36132〜3
価格 : \8,800 (税込) / \8,000 (税抜)
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【初回生産限定盤2Blu-ray(スマプラ対応)】
品番 : AVXD-36134〜5
価格 : \8,800 (税込) / \8,000 (税抜)
仕様 : 三方背ケース・デジパック
特典 : フォトブック
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・収録内容(予定)
AVBD-36132〜3・AVXD-36134〜5 共通
DISC-1
●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”
-OPENING-
01.Moonchaser
02.GOTH
03.My Job
-MC-
04.感電
05.優しさ
06.何様
07.KARATE KID
-MC-
08.Love Myself ’26
09.Green Light
10.Blast Off
11.Secret Garden
12.PIECES -STARGLOW Ver.-
13.Star Wish
-MC-
14.Forked Road
15.Moonchaser
●Documentary of “Wish upon a star”
DISC-2
●FOCUS CAM
Star Wish -RUI Ver.-
Star Wish -TAIKI Ver.-
Star Wish -KANON Ver.-
Star Wish -GOICHI Ver.-
Star Wish -ADAM Ver.-
Green Light -RUI Ver.-
Green Light -TAIKI Ver.-
Green Light -KANON Ver.-
Green Light -GOICHI Ver.-
Green Light -ADAM Ver.-
【通常盤DVD(スマプラ対応)】
品番 : AVBD-36136
価格 : \5,500 (税込) / \5,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【通常盤Blu-ray(スマプラ対応)】
品番 : AVXD-36137
価格 : \5,500 (税込) / \5,000 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
・収録内容(予定)
AVBD-36136・AVXD-36137 共通
●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”
-OPENING-
01.Moonchaser
02.GOTH
03.My Job
-MC-
04.感電
05.優しさ
06.何様
07.KARATE KID
-MC-
08.Love Myself ’26
09.Green Light
10.Blast Off
11.Secret Garden
12.PIECES -STARGLOW Ver.-
13.Star Wish
-MC-
14.Forked Road
●Documentary of “Wish upon a star”
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
2026年
4月10日（⾦）千葉・森のホール21
4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール
5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール
5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA
5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場
6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール
6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール
6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール
7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ
7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール
7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール
7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場
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