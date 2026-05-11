STARGLOWが5月10日(日)にファンミーティングツアー＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演を行い、7月にニューシングルとライブ映像作品を2週連続でリリースすることを発表した。

3rdシングルは、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日(月)に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、24年にRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定。

初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMusic VideoとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル。

さらにオリジナルグッズ「Memory Film Roll Keyring (メモリーフィルムロールキーリング)・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

またBMSG MUSIC SHOPでの早期予約特典として、3rdシングル「Drivin’ My Life」を予約いただいた方を対象に、抽選で＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-＞リハーサル観覧&オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。

7月29日(水)には、STARGLOWにとって初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』のリリースが決定。

本編には、自身初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース(1月31日・2月1日開催)より、2月1日(日)第2部公演・全15曲を完全収録。

また特典映像として、リハーサルから本番の舞台裏に密着したメイキング映像に加え、メンバーの率直な想いに迫るインタビューをたっぷり盛り込んだドキュメンタリーをコンパイル。

さらに初回生産盤は、三方背ケース&デジパックの豪華仕様に加え、特製フォトブックを封入。メンバーそれぞれにフォーカスした「Star Wish」「Green Light」のFOCUS CAMも特別収録される。

◾️3rd Single「Drivin’ My Life」

2026.07.22 CD Release

予約・購入：https://starglow.lnk.to/DrivinMyLife

詳細：https://starglow.tokyo/news/music/978/

BMSG MUSIC SHOP早期予約特典：https://starglow.tokyo/news/music/978/ ・CD収録内容(予定)

(全品番共通) Drivin’ My LifeGood Boys AnthemGOTH -STARGLOW Ver.- Drivin’ My LifeGood Boys AnthemGOTH -STARGLOW Ver.- 【初回盤ASG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61738/B

価格 : \2,695 (税込) / \2,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードA (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・DVD収録内容(予定)

01.Drivin’ My Life -Music Video-

02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-

03.Good Boys Anthem -Music Video-

04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes- 【初回盤BSG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVCD-61739/B

価格 : \2,695 (税込) / \2,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードB (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・DVD収録内容(予定)

01.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定) 【通常盤SG(スマプラ対応)】

品番 : AVCD-61740

価格 : \1,595 (税込) / \1,450 (税抜)

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【BMSG MUSIC SHOP専売商品SG+DVD(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61741/B

価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61741 【BMSG MUSIC SHOP専売商品SG+Blu-ray(スマプラ対応)】

初回生産限定

品番 : AVC1-61742/B

価格 : \4,620 (税込) / \4,200 (税抜)

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61742 ・DVD・Blu-ray収録内容(予定)

AVC1-61741/B・AVC1-61742/B 共通

01.Drivin’ My Life -Music Video-

02.Drivin’ My Life -Behind The Scenes-

03.Good Boys Anthem -Music Video-

04.Good Boys Anthem -Behind The Scenes-

05.撮り下ろし特典映像 (タイトル未定)

06.Drivin’ My Life -Photo Shooting Behind The Scenes- 【BMSG MUSIC SHOP専売商品SG(スマプラ対応)+グッズ】

販売期間：6月9日(火)11:59まで

初回生産限定

同梱 : CD+バンドルグッズ (メモリーフィルムロールキーリング・オリジナル集合トレーディングカード付き)

品番 : AVZ1-61743

価格 : \3,795 (税込) / \3,450 (税抜)

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC (全5種類セット封入)

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61743i

◾️LIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

2026.07.29 Release

予約・購入：https://starglow.lnk.to/DEBUTSHOWCASEWishuponastar

詳細：https://starglow.tokyo/news/live/979 【初回生産限定盤2DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVBD-36132〜3

価格 : \8,800 (税込) / \8,000 (税抜)

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【初回生産限定盤2Blu-ray(スマプラ対応)】

品番 : AVXD-36134〜5

価格 : \8,800 (税込) / \8,000 (税抜)

仕様 : 三方背ケース・デジパック

特典 : フォトブック

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・収録内容(予定)

AVBD-36132〜3・AVXD-36134〜5 共通 DISC-1

●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”

-OPENING-

01.Moonchaser

02.GOTH

03.My Job

-MC-

04.感電

05.優しさ

06.何様

07.KARATE KID

-MC-

08.Love Myself ’26

09.Green Light

10.Blast Off

11.Secret Garden

12.PIECES -STARGLOW Ver.-

13.Star Wish

-MC-

14.Forked Road

15.Moonchaser ●Documentary of “Wish upon a star”

DISC-2 ●FOCUS CAM

Star Wish -RUI Ver.-

Star Wish -TAIKI Ver.-

Star Wish -KANON Ver.-

Star Wish -GOICHI Ver.-

Star Wish -ADAM Ver.-

Green Light -RUI Ver.-

Green Light -TAIKI Ver.-

Green Light -KANON Ver.-

Green Light -GOICHI Ver.-

Green Light -ADAM Ver.- 【通常盤DVD(スマプラ対応)】

品番 : AVBD-36136

価格 : \5,500 (税込) / \5,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード 【通常盤Blu-ray(スマプラ対応)】

品番 : AVXD-36137

価格 : \5,500 (税込) / \5,000 (税抜)

初回仕様 : デジパック

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード ・収録内容(予定)

AVBD-36136・AVXD-36137 共通 ●STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”

-OPENING-

01.Moonchaser

02.GOTH

03.My Job

-MC-

04.感電

05.優しさ

06.何様

07.KARATE KID

-MC-

08.Love Myself ’26

09.Green Light

10.Blast Off

11.Secret Garden

12.PIECES -STARGLOW Ver.-

13.Star Wish

-MC-

14.Forked Road Moonchaser Moonchaser ●Documentary of “Wish upon a star”

◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞

SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/ 2026年

4月10日（⾦）千葉・森のホール21

4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）

4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール

5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール

5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール

5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール

5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA

5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru

6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場

6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール

6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール

6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール

7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ

7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール

7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場

7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール

7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場