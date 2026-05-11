現地時間5月10日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われたG1・仏1000ギニー（芝1600m）は、ライアン・ムーア騎乗のダイヤモンドネックレス（牝3・愛・A.オブライエン）が圧巻の内容で制した。2着にはザラストダンス、3着にはグリーンスピリットが入った。

昨年のマルセルブーサックを制した2歳女王が、今度はフランス1000ギニーの舞台でも完勝。道中はインでじっくりと脚を溜め、直線ではオープンストレッチの内から抜け出した。重馬場の中でもまったく危なげはなく、最後は後続を突き放す横綱相撲。欧州牝馬路線に新たな主役候補が誕生した。

管理するエイダン・オブライエン調教師は「本当に嬉しいです。厩舎スタッフみんなの努力のおかげですし、ライアンも素晴らしい騎乗をしてくれました」と周囲への感謝を口にしつつ、「この馬は父セントマークスバシリカによく似ています。2歳から3歳にかけて大きく成長しました」と愛馬の進化を称賛した。

さらに「自然なスピードがありますし、とてもスムーズに走る馬。すべてを自然にこなしてくれます」と高く評価。今後については「ディアヌ賞かアイリッシュオークスを視野に入れています」と語り、さらなるG1獲りへ期待を膨らませた。