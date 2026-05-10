【「今日好き」かいとあカップルインタビュー】交際時に決めたこと「受け入れてくれました」かいとがとあに“直してほしいところ”も明かす
【モデルプレス＝2026/05/10】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。クライストチャーチ編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、5月4日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“かいと”こと田代魁音（たしろ・かいと／17）、“とあ”こと金沢十亜（かなざわ・とあ／16）が、モデルプレスのインタビューに応じ、交際の近況などを語ってくれた。
【写真】「今日好き」最新美男美女カップル、ラブラブ密着
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
お互いに最初から第一印象に入れ合い、好印象を抱いていた2人。かいとはゆあ（小林ゆあ／高校3年生）からも熱烈なアプローチを受けるが、一途にとあへ想いを伝え続けた。一方のとあは、かいとととおま（小川永真／高校3年生）の2人の間で葛藤。そんな中、かいとがアクロバット練習中に怪我を負い病院へ行くというアクシデントが発生。会えない時間もお互いへの気持ちを高め合い、とあからの告白でカップル成立した。
― お互いが第一印象として名前を挙げていたと思いますが、最初の印象はいかがでしたか？
かいと：笑顔が可愛いなと思いました。
とあ：どこかそっぽを向いていて、少し素っ気ない感じで、ミステリアスで不思議くんだなという印象でした。
― お互いに惹かれた理由や、好きなところを教えてください。
かいと：笑顔が可愛いのと、優しいところです。普段は少しツンツンしているんですが、僕が言ったことに対して後で調べてくれていて、ちゃんと考えてくれているのが伝わってくるところが好きです。
とあ：とあのことを優先して考えて、行動してくれているのが分かるところが良いなと思っています。
― とあさんは最後まで悩まれていた印象がありますが、一番の決め手となったポイントはどこでしたか？
とあ：最後の最後まで本当に悩んでいました。告白しに行くのはとても勇気がいりますし、その勇気の源になる「好き」という気持ちが、自分の中で少し足りなかったんですが、最後の2ショットでやられて好きになりました。
― かいとさんに想いを寄せるメンバーもいましたが、気持ちが揺らぐことはありませんでしたか？
かいと：もちろんいろいろと考えましたが、どこにいても、会っていないときでもとあちゃんのことを考えることが多かったので、今振り返ってもずっととあちゃんだけだったのかなと思います。
― 旅の中で一番辛かったことや、悩んだことはありましたか？
かいと：病院に行っていて会えなかったときです。話す時間もあまり取れなかったので、「好きになってもらえるかな」という不安がありました。
― 病院にいたときはどのような心境でしたか？
かいと：病院へ行く前の特別デートでとあちゃんが他の男の子に誘われてしまったので、そこで「あ〜…」ってなっていました。「これで終わってしまうのかな」という気持ちと「早く会いたい」という想いがありました。
― とあさんはいかがでしたか？
とあ：もう1人男の子も想いを寄せてくれていて、その子にも素敵なところがたくさんありました。どちらかと言うと、もう1人の子と一緒にいる時間の方が多かったのですが、かいとくんが頭から離れなくて、気持ちが一番大きかったです。病院に行ってしまって、かいとくんとも時間が足りない。もう1人の男の子ともどう向き合おうか夜にずっと悩んでいました。
― かいとさんがいなかったとき、気持ちはどう変化していましたか？
とあ：本当に彼氏が欲しくて、絶対に決めきりたいと思っていたのに、病院に行ってしまったから焦りまくりました。
― とあさんからの告白でしたが、当時の心境はいかがでしたか？
とあ：正直に言うと、本当は告白されたくて、すると思っていなかったです（笑）。ですが、女子からの告白ということで、気持ちをしっかりと固めて頑張りました。
かいと：告白されると思っていなかったので、振られるのかなと少し落ち込んでいましたが、告白してくれて付き合えたので、すごくドキドキしました。
― 自信はあまりなかったのでしょうか？
かいと：時間もあまり取れなかったので「もっといけば良かったな」と考えていました。最後には伝えたいことを全部伝えましたが、「これで無理だったらしょうがない」という気持ちでした。
― 放送を見て驚いたことや、初めて知った場面はありましたか？
かいと：自分の何気ない行動に対して、とあちゃんが思った以上にキュンキュンしてくれていたのを見てびっくりしました。
とあ：え、見えなかった？
かいと：見えなかった。
とあ：思っていたよりも早い段階からとあに対して強い気持ちを持ってくれていたことに驚きました。
― 当時は気づいていなかった？
とあ：はい。
かいと：嘘つけ（笑）。
とあ：自分のことで精一杯で、想ってくれているのは伝わっていましたが、まさかそこまでだったとは知りませんでした。
― 番組での一番の思い出を教えてください。
とあ：私は自分の気持ちが固まる決め手になった、最後の2ショットが一番の思い出です。
かいと：一番嬉しかったのは告白ですが、それ以前の旅の中では、2日目の夜に2人でケーキを食べながらゆっくり話した時間が一番心に残っています。
― 交際の近況について教えてください。連絡の頻度などはどうですか？
とあ：電話はしていませんが、毎日LINEをしています。「今何をしているよ」という報告や、些細な雑談をしています。
― これからどんなデートをしていきたいですか？
かいと：具体的な計画はこれからですが、「花火大会に行きたい」「ディズニーに行きたい」「海に行きたい」と話しています。
― お付き合いをする上でのルールなどは決めていますか？
とあ：言いたいことは溜め込まずにちゃんと伝えること、嘘をつかないこと。
かいと：束縛をしない。
とあ：私が「束縛はしてほしくない」と伝えたら、彼も「分かったよ」と受け入れてくれました。お互いの理想の付き合い方ができていると思います。
― 付き合い出してから知った、意外な一面はありますか？
かいと：旅のときは自分の気持ちを伝えるので精一杯で、とあちゃん自身のことを深く知る時間が足りませんでした。LINEでたくさん話すようになって、彼女の優しさがすごく伝わってきました。
とあ：旅ではお互いのことを詳しく話す機会がなかったので、帰ってきてお互いのことをいっぱい話して、毎日新しい一面が見られます。
― では、お互いに直してほしいところはありますか？
かいと：基本的にはないですが、強いて言うなら「もう少しツンツンしないでほしいな」くらいです（笑）。
とあ：どうしても恥ずかしくなってしまうんです。恋愛経験が多くないので、血迷っている感じ（笑）。頑張ります。かいとくんの直してほしいところは、今まで「自信がないところ」を挙げていましたが、この間「自信がある」と言っていたので、直してほしいところはないです。
― 自信はつきましたか？
かいと：多少はついたのですが、僕の中での自信と、とあちゃんが求めるレベルの自信は違うかもしれないので、とあちゃんが思う「自信がある」に近づけるように頑張りたいと思います。
― 今後どのような関係を築いていきたいか、理想のカップル像を教えてください。
とあ：喧嘩をしたくないとは思っていないです。“喧嘩しない”を守ろうとして、思っていることを言えずに溜め込むより、本音をぶつけ合って喧嘩をする方が良い。喧嘩をすることで新しく知れることもあるので、思ったことがあったら「すぐに言おうね」とずっと言っています。
かいと：長く付き合っていると、一緒にいることや連絡を取ることが当たり前になってしまうと思うので、それを当たり前だと思わず、1日1日を大切に、とあちゃんを愛していきたいです（照）。
とあ：どうした（笑）？
― 今、隣にいるお互いに伝えたい言葉はありますか？
とあ：これからもよろしくね。
かいと：はい。会いに行きます。
― 応援してくれた視聴者へのメッセージと、今後の活動への意気込みをお願いします。
かいと：旅の間は怪我で心配をかけたり、言葉足らずで腹立たせてしまったかもしれませんが、僕はとあちゃんのことが大好きなので、これからも幸せにします。自分の活動も頑張りながら、とあちゃんともちゃんと向き合っていきます。
とあ：旅ではいろいろな感情が混ざり合って、泣く日も結構ありました。それくらい真剣に考えて出した結果が今なので、温かく見守って応援してほしいですし、自分の活動を精一杯頑張って、2つとも両立させて頑張りたいです。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
2008年5月29日生まれ／高校3年生／東京都／171cm
2009年10月11日生まれ／高校2年生／東京都／154cm
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◆「今日好き」クライストチャーチ編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
お互いに最初から第一印象に入れ合い、好印象を抱いていた2人。かいとはゆあ（小林ゆあ／高校3年生）からも熱烈なアプローチを受けるが、一途にとあへ想いを伝え続けた。一方のとあは、かいとととおま（小川永真／高校3年生）の2人の間で葛藤。そんな中、かいとがアクロバット練習中に怪我を負い病院へ行くというアクシデントが発生。会えない時間もお互いへの気持ちを高め合い、とあからの告白でカップル成立した。
◆「今日好き」かいと＆とあ、お互いの第一印象
― お互いが第一印象として名前を挙げていたと思いますが、最初の印象はいかがでしたか？
かいと：笑顔が可愛いなと思いました。
とあ：どこかそっぽを向いていて、少し素っ気ない感じで、ミステリアスで不思議くんだなという印象でした。
― お互いに惹かれた理由や、好きなところを教えてください。
かいと：笑顔が可愛いのと、優しいところです。普段は少しツンツンしているんですが、僕が言ったことに対して後で調べてくれていて、ちゃんと考えてくれているのが伝わってくるところが好きです。
とあ：とあのことを優先して考えて、行動してくれているのが分かるところが良いなと思っています。
◆「今日好き」とあ、かいとに気持ち固めた瞬間
― とあさんは最後まで悩まれていた印象がありますが、一番の決め手となったポイントはどこでしたか？
とあ：最後の最後まで本当に悩んでいました。告白しに行くのはとても勇気がいりますし、その勇気の源になる「好き」という気持ちが、自分の中で少し足りなかったんですが、最後の2ショットでやられて好きになりました。
― かいとさんに想いを寄せるメンバーもいましたが、気持ちが揺らぐことはありませんでしたか？
かいと：もちろんいろいろと考えましたが、どこにいても、会っていないときでもとあちゃんのことを考えることが多かったので、今振り返ってもずっととあちゃんだけだったのかなと思います。
◆「今日好き」かいと、会えない時間が加速させた想い
― 旅の中で一番辛かったことや、悩んだことはありましたか？
かいと：病院に行っていて会えなかったときです。話す時間もあまり取れなかったので、「好きになってもらえるかな」という不安がありました。
― 病院にいたときはどのような心境でしたか？
かいと：病院へ行く前の特別デートでとあちゃんが他の男の子に誘われてしまったので、そこで「あ〜…」ってなっていました。「これで終わってしまうのかな」という気持ちと「早く会いたい」という想いがありました。
― とあさんはいかがでしたか？
とあ：もう1人男の子も想いを寄せてくれていて、その子にも素敵なところがたくさんありました。どちらかと言うと、もう1人の子と一緒にいる時間の方が多かったのですが、かいとくんが頭から離れなくて、気持ちが一番大きかったです。病院に行ってしまって、かいとくんとも時間が足りない。もう1人の男の子ともどう向き合おうか夜にずっと悩んでいました。
― かいとさんがいなかったとき、気持ちはどう変化していましたか？
とあ：本当に彼氏が欲しくて、絶対に決めきりたいと思っていたのに、病院に行ってしまったから焦りまくりました。
◆「今日好き」かいとあカップル、告白時の気持ち
― とあさんからの告白でしたが、当時の心境はいかがでしたか？
とあ：正直に言うと、本当は告白されたくて、すると思っていなかったです（笑）。ですが、女子からの告白ということで、気持ちをしっかりと固めて頑張りました。
かいと：告白されると思っていなかったので、振られるのかなと少し落ち込んでいましたが、告白してくれて付き合えたので、すごくドキドキしました。
― 自信はあまりなかったのでしょうか？
かいと：時間もあまり取れなかったので「もっといけば良かったな」と考えていました。最後には伝えたいことを全部伝えましたが、「これで無理だったらしょうがない」という気持ちでした。
◆「今日好き」かいとあカップル、放送観て知ったお互いの姿
― 放送を見て驚いたことや、初めて知った場面はありましたか？
かいと：自分の何気ない行動に対して、とあちゃんが思った以上にキュンキュンしてくれていたのを見てびっくりしました。
とあ：え、見えなかった？
かいと：見えなかった。
とあ：思っていたよりも早い段階からとあに対して強い気持ちを持ってくれていたことに驚きました。
― 当時は気づいていなかった？
とあ：はい。
かいと：嘘つけ（笑）。
とあ：自分のことで精一杯で、想ってくれているのは伝わっていましたが、まさかそこまでだったとは知りませんでした。
― 番組での一番の思い出を教えてください。
とあ：私は自分の気持ちが固まる決め手になった、最後の2ショットが一番の思い出です。
かいと：一番嬉しかったのは告白ですが、それ以前の旅の中では、2日目の夜に2人でケーキを食べながらゆっくり話した時間が一番心に残っています。
◆「今日好き」かいとあカップル、交際の近況
― 交際の近況について教えてください。連絡の頻度などはどうですか？
とあ：電話はしていませんが、毎日LINEをしています。「今何をしているよ」という報告や、些細な雑談をしています。
― これからどんなデートをしていきたいですか？
かいと：具体的な計画はこれからですが、「花火大会に行きたい」「ディズニーに行きたい」「海に行きたい」と話しています。
― お付き合いをする上でのルールなどは決めていますか？
とあ：言いたいことは溜め込まずにちゃんと伝えること、嘘をつかないこと。
かいと：束縛をしない。
とあ：私が「束縛はしてほしくない」と伝えたら、彼も「分かったよ」と受け入れてくれました。お互いの理想の付き合い方ができていると思います。
◆「今日好き」かいとあカップル、交際後に知った意外な一面
― 付き合い出してから知った、意外な一面はありますか？
かいと：旅のときは自分の気持ちを伝えるので精一杯で、とあちゃん自身のことを深く知る時間が足りませんでした。LINEでたくさん話すようになって、彼女の優しさがすごく伝わってきました。
とあ：旅ではお互いのことを詳しく話す機会がなかったので、帰ってきてお互いのことをいっぱい話して、毎日新しい一面が見られます。
― では、お互いに直してほしいところはありますか？
かいと：基本的にはないですが、強いて言うなら「もう少しツンツンしないでほしいな」くらいです（笑）。
とあ：どうしても恥ずかしくなってしまうんです。恋愛経験が多くないので、血迷っている感じ（笑）。頑張ります。かいとくんの直してほしいところは、今まで「自信がないところ」を挙げていましたが、この間「自信がある」と言っていたので、直してほしいところはないです。
― 自信はつきましたか？
かいと：多少はついたのですが、僕の中での自信と、とあちゃんが求めるレベルの自信は違うかもしれないので、とあちゃんが思う「自信がある」に近づけるように頑張りたいと思います。
◆「今日好き」かいとあカップル、理想のカップル像
― 今後どのような関係を築いていきたいか、理想のカップル像を教えてください。
とあ：喧嘩をしたくないとは思っていないです。“喧嘩しない”を守ろうとして、思っていることを言えずに溜め込むより、本音をぶつけ合って喧嘩をする方が良い。喧嘩をすることで新しく知れることもあるので、思ったことがあったら「すぐに言おうね」とずっと言っています。
かいと：長く付き合っていると、一緒にいることや連絡を取ることが当たり前になってしまうと思うので、それを当たり前だと思わず、1日1日を大切に、とあちゃんを愛していきたいです（照）。
とあ：どうした（笑）？
― 今、隣にいるお互いに伝えたい言葉はありますか？
とあ：これからもよろしくね。
かいと：はい。会いに行きます。
― 応援してくれた視聴者へのメッセージと、今後の活動への意気込みをお願いします。
かいと：旅の間は怪我で心配をかけたり、言葉足らずで腹立たせてしまったかもしれませんが、僕はとあちゃんのことが大好きなので、これからも幸せにします。自分の活動も頑張りながら、とあちゃんともちゃんと向き合っていきます。
とあ：旅ではいろいろな感情が混ざり合って、泣く日も結構ありました。それくらい真剣に考えて出した結果が今なので、温かく見守って応援してほしいですし、自分の活動を精一杯頑張って、2つとも両立させて頑張りたいです。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆田代魁音（たしろ・かいと）プロフィール
2008年5月29日生まれ／高校3年生／東京都／171cm
◆金沢十亜（かなざわ・とあ）プロフィール
2009年10月11日生まれ／高校2年生／東京都／154cm
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