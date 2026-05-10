ベッツの故障で昇格も…25試合で早くも4失策

【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でのブレーブス戦に大敗を喫した。復帰登板となったブレイク・スネル投手は不運な当たりもあって3回5失点（自責4）で敗戦投手になった。一方で地元メディアが指摘したのは、遊撃手のキム・ヘソン内野手の拙守だった。

初回、先頭デュボンの二遊間への当たりをキムが弾いて出塁を許した。記録は安打だったものの、もったいないプレーだった。その後にスネルは先制点を許した。2回は連打でまさかの4失点を喫すると、続く3回だった。簡単に2死とするも、平凡なゴロをキムがまさかの送球エラー。結果的に無失点に終えたものの、3者凡退とリズムよく守ることはできなかった。

キムの失策後、ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は公式X（旧ツイッター）を更新。「キム・ヘソンの送球は遊撃手としては少々課題があり、それが韓国で彼がそのポジションから退いた理由だ」と苦言を呈した。キムはKBO時代に好守が売りの一つだったが、本職は二塁だった。

今季はアレックス・フリーランド内野手とのロースター争いに敗れ、開幕は3Aで迎えた。しかし4月上旬にムーキー・ベッツ内野手が故障したことに伴い、キムがメジャーに昇格。打撃面では高打率を維持しているものの、今季は遊撃として25試合に出場し、早くも4失策目を喫した。（Full-Count編集部）