井上咲楽、父＆母と3kgの味噌作り報告「憧れの暮らし」「最高に贅沢」の声
【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの井上咲楽が5月9日、自身のInstagramを更新。実家で味噌作りをする様子を披露した。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「素敵な時間」両親との味噌作りショット
井上は「井上家味噌作り2026」「今年は3キロで作りました〜母、父、わたし、ときどきねじ…」とつづり、実家で両親、そして時々参加する実家の飼い猫“ねじ”とともに味噌を仕込む様子を公開。真剣な表情で混ぜる姿や、家族で作業する温かな風景を披露した。
また「麹を触っていると手がすべすべになってきて、透明感が出てくる気がするのは気のせいでしょうか」と記し、「手に伝わる豆、塩、麹の感触を楽しみながら作ります」「おいしくなりますように！そして今年もたくさん味噌汁をのもう！」と、自家製味噌の完成を心待ちにする様子をつづっている。
この投稿に、ファンからは「手作り味噌、最高に贅沢」「ご両親との素敵な時間」「食べてみたい」「味噌汁、絶対に美味しい」「手がすべすべになるの知らなかった」「丁寧で憧れの暮らし」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆井上咲楽、家族で3kgの味噌作り
井上は「井上家味噌作り2026」「今年は3キロで作りました〜母、父、わたし、ときどきねじ…」とつづり、実家で両親、そして時々参加する実家の飼い猫“ねじ”とともに味噌を仕込む様子を公開。真剣な表情で混ぜる姿や、家族で作業する温かな風景を披露した。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手作り味噌、最高に贅沢」「ご両親との素敵な時間」「食べてみたい」「味噌汁、絶対に美味しい」「手がすべすべになるの知らなかった」「丁寧で憧れの暮らし」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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