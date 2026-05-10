ロバーツ監督「いつトミーが復帰するのか分からない」

ドジャースのトミー・エドマン内野手の復帰が見えてこない。デーブ・ロバーツ監督は9日（日本時間10日）の本拠地・ブレーブス戦前に取材に応じ、「いつトミーが復帰するのか分からない」と表情を曇らせた。

31歳のエドマンは昨年11月に右足首の手術を受け、開幕から負傷者リスト（IL）に。当初は5月末に復帰する見通しだったが、この日カブスからチャーリー・バーンズ投手を獲得したことを受けて60日間のILに移行となった。

リハビリは一進一退が続いているようだ。ロバーツ監督は「痛みを乗り越えることができていない状況だ。練習量を調整したり、時には何回かストップしたこともあった」と明かした。昨オフに左肘手術を受けたエンリケ・ヘルナンデス内野手の復帰が先になるという。

なお、ムーキー・ベッツ内野手は11日（同12日）にも復帰する見通しだ。ロバーツ監督は「トレーニングスタッフから今日の試合も出場すると聞いた。それがうまくいけば、月曜日に合流する。それが現状のプランだ」と話した。（Full-Count編集部）