信用残ランキング【買い残増加】 Ｊディスプレ、ＮＴＴ、フジクラ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※5月1日信用買い残の4月24日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 8,498 49,022 2.15
２．<9432> ＮＴＴ 6,556 155,014 76.87
３．<5803> フジクラ 3,272 16,879 6.63
４．<7868> 広済堂ＨＤ 3,233 10,473 14.79
５．<6702> 富士通 2,155 8,725 41.20
６．<6501> 日立 2,147 9,045 40.96
７．<6701> ＮＥＣ 1,845 13,144 38.21
８．<6857> アドテスト 1,827 5,284 4.59
９．<7211> 三菱自 1,747 12,088 22.09
10．<8604> 野村 1,724 16,675 49.85
11．<7201> 日産自 1,625 34,759 20.28
12．<4784> ＧＭＯインタ 1,281 4,907 981.48
13．<4506> 住友ファーマ 1,260 10,709 8.05
14．<9984> ＳＢＧ 1,252 29,895 4.87
15．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,135 15,040 5.44
16．<4661> ＯＬＣ 992 6,361 3.82
17．<7180> 九州ＦＧ 972 2,198 15.27
18．<7203> トヨタ 905 14,302 7.01
19．<7013> ＩＨＩ 806 22,425 36.71
20．<8524> 北洋銀 732 2,559 4.09
21．<8714> 池田泉州ＨＤ 654 4,542 14.06
22．<9022> ＪＲ東海 568 1,040 3.23
23．<9021> ＪＲ西日本 568 3,769 111.85
24．<4088> エアウォータ 557 1,085 2.19
25．<4307> 野村総研 553 1,820 19.20
26．<6503> 三菱電 549 3,330 14.72
27．<7974> 任天堂 534 13,618 21.14
28．<6981> 村田製 532 2,301 4.68
29．<9505> 北陸電 526 2,102 29.07
30．<8601> 大和 502 3,163 28.42
31．<5074> テスＨＤ 498 4,781 2.55
32．<8309> 三井住友トラ 447 1,391 30.44
33．<4503> アステラス 416 1,103 2.06
34．<8316> 三井住友ＦＧ 401 13,710 26.42
35．<6268> ナブテスコ 384 1,166 30.13
36．<8002> 丸紅 366 1,861 4.62
37．<6902> デンソー 362 3,505 14.25
38．<7337> ひろぎんＨＤ 359 809 27.52
39．<6988> 日東電 357 758 5.52
40．<5401> 日本製鉄 357 35,771 23.48
41．<4519> 中外薬 347 1,165 35.65
42．<7532> パンパシＨＤ 325 3,306 2.33
43．<5333> ＮＧＫ 314 579 12.28
44．<8367> 南都銀 312 1,330 15.12
45．<2492> インフォＭＴ 297 1,349 1.57
46．<5832> ちゅうぎんＦ 290 707 25.55
47．<7389> あいちＦＧ 279 3,321 31.55
48．<6472> ＮＴＮ 273 1,622 3.70
49．<6479> ミネベア 266 3,168 28.41
50．<6196> ストライクＧ 259 1,032 16.19
株探ニュース
※5月1日信用買い残の4月24日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 8,498 49,022 2.15
２．<9432> ＮＴＴ 6,556 155,014 76.87
３．<5803> フジクラ 3,272 16,879 6.63
４．<7868> 広済堂ＨＤ 3,233 10,473 14.79
５．<6702> 富士通 2,155 8,725 41.20
６．<6501> 日立 2,147 9,045 40.96
７．<6701> ＮＥＣ 1,845 13,144 38.21
８．<6857> アドテスト 1,827 5,284 4.59
９．<7211> 三菱自 1,747 12,088 22.09
10．<8604> 野村 1,724 16,675 49.85
11．<7201> 日産自 1,625 34,759 20.28
12．<4784> ＧＭＯインタ 1,281 4,907 981.48
13．<4506> 住友ファーマ 1,260 10,709 8.05
14．<9984> ＳＢＧ 1,252 29,895 4.87
15．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 1,135 15,040 5.44
16．<4661> ＯＬＣ 992 6,361 3.82
17．<7180> 九州ＦＧ 972 2,198 15.27
18．<7203> トヨタ 905 14,302 7.01
19．<7013> ＩＨＩ 806 22,425 36.71
20．<8524> 北洋銀 732 2,559 4.09
21．<8714> 池田泉州ＨＤ 654 4,542 14.06
22．<9022> ＪＲ東海 568 1,040 3.23
23．<9021> ＪＲ西日本 568 3,769 111.85
24．<4088> エアウォータ 557 1,085 2.19
25．<4307> 野村総研 553 1,820 19.20
26．<6503> 三菱電 549 3,330 14.72
27．<7974> 任天堂 534 13,618 21.14
28．<6981> 村田製 532 2,301 4.68
29．<9505> 北陸電 526 2,102 29.07
30．<8601> 大和 502 3,163 28.42
31．<5074> テスＨＤ 498 4,781 2.55
32．<8309> 三井住友トラ 447 1,391 30.44
33．<4503> アステラス 416 1,103 2.06
34．<8316> 三井住友ＦＧ 401 13,710 26.42
35．<6268> ナブテスコ 384 1,166 30.13
36．<8002> 丸紅 366 1,861 4.62
37．<6902> デンソー 362 3,505 14.25
38．<7337> ひろぎんＨＤ 359 809 27.52
39．<6988> 日東電 357 758 5.52
40．<5401> 日本製鉄 357 35,771 23.48
41．<4519> 中外薬 347 1,165 35.65
42．<7532> パンパシＨＤ 325 3,306 2.33
43．<5333> ＮＧＫ 314 579 12.28
44．<8367> 南都銀 312 1,330 15.12
45．<2492> インフォＭＴ 297 1,349 1.57
46．<5832> ちゅうぎんＦ 290 707 25.55
47．<7389> あいちＦＧ 279 3,321 31.55
48．<6472> ＮＴＮ 273 1,622 3.70
49．<6479> ミネベア 266 3,168 28.41
50．<6196> ストライクＧ 259 1,032 16.19
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