　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※5月1日信用買い残の4月24日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6740> Ｊディスプレ 　　　8,498　　 49,022　　　2.15
２．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　6,556　　155,014　　 76.87
３．<5803> フジクラ 　　　　　3,272　　 16,879　　　6.63
４．<7868> 広済堂ＨＤ 　　　　3,233　　 10,473　　 14.79
５．<6702> 富士通 　　　　　　2,155　　　8,725　　 41.20
６．<6501> 日立 　　　　　　　2,147　　　9,045　　 40.96
７．<6701> ＮＥＣ 　　　　　　1,845　　 13,144　　 38.21
８．<6857> アドテスト 　　　　1,827　　　5,284　　　4.59
９．<7211> 三菱自 　　　　　　1,747　　 12,088　　 22.09
10．<8604> 野村 　　　　　　　1,724　　 16,675　　 49.85
11．<7201> 日産自 　　　　　　1,625　　 34,759　　 20.28
12．<4784> ＧＭＯインタ 　　　1,281　　　4,907　　981.48
13．<4506> 住友ファーマ 　　　1,260　　 10,709　　　8.05
14．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　1,252　　 29,895　　　4.87
15．<543A> ＡＲＣＨＩＯ 　　　1,135　　 15,040　　　5.44
16．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　992　　　6,361　　　3.82
17．<7180> 九州ＦＧ 　　　　　　972　　　2,198　　 15.27
18．<7203> トヨタ 　　　　　　　905　　 14,302　　　7.01
19．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　　806　　 22,425　　 36.71
20．<8524> 北洋銀 　　　　　　　732　　　2,559　　　4.09
21．<8714> 池田泉州ＨＤ 　　　　654　　　4,542　　 14.06
22．<9022> ＪＲ東海 　　　　　　568　　　1,040　　　3.23
23．<9021> ＪＲ西日本 　　　　　568　　　3,769　　111.85
24．<4088> エアウォータ 　　　　557　　　1,085　　　2.19
25．<4307> 野村総研 　　　　　　553　　　1,820　　 19.20
26．<6503> 三菱電 　　　　　　　549　　　3,330　　 14.72
27．<7974> 任天堂 　　　　　　　534　　 13,618　　 21.14
28．<6981> 村田製 　　　　　　　532　　　2,301　　　4.68
29．<9505> 北陸電 　　　　　　　526　　　2,102　　 29.07
30．<8601> 大和 　　　　　　　　502　　　3,163　　 28.42
31．<5074> テスＨＤ 　　　　　　498　　　4,781　　　2.55
32．<8309> 三井住友トラ 　　　　447　　　1,391　　 30.44
33．<4503> アステラス 　　　　　416　　　1,103　　　2.06
34．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　401　　 13,710　　 26.42
35．<6268> ナブテスコ 　　　　　384　　　1,166　　 30.13
36．<8002> 丸紅 　　　　　　　　366　　　1,861　　　4.62
37．<6902> デンソー 　　　　　　362　　　3,505　　 14.25
38．<7337> ひろぎんＨＤ 　　　　359　　　　809　　 27.52
39．<6988> 日東電 　　　　　　　357　　　　758　　　5.52
40．<5401> 日本製鉄 　　　　　　357　　 35,771　　 23.48
41．<4519> 中外薬 　　　　　　　347　　　1,165　　 35.65
42．<7532> パンパシＨＤ 　　　　325　　　3,306　　　2.33
43．<5333> ＮＧＫ 　　　　　　　314　　　　579　　 12.28
44．<8367> 南都銀 　　　　　　　312　　　1,330　　 15.12
45．<2492> インフォＭＴ 　　　　297　　　1,349　　　1.57
46．<5832> ちゅうぎんＦ 　　　　290　　　　707　　 25.55
47．<7389> あいちＦＧ 　　　　　279　　　3,321　　 31.55
48．<6472> ＮＴＮ 　　　　　　　273　　　1,622　　　3.70
49．<6479> ミネベア 　　　　　　266　　　3,168　　 28.41
50．<6196> ストライクＧ 　　　　259　　　1,032　　 16.19

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