タレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。番組内で披露した“こりん星のゆうこりん”姿を公開し、反響を得ている。

「本日放送の『ドッキリグランプリ』で、こりん星のゆうこりんとして、22年前に発売した『恋のシュビドゥバ』をオチで披露させていただきました」と報告。ピンクのリボンが装飾された白いワンピースを着こなし、ティアラを乗せた“ゆうこりんビジュ”を公開した。

「TVerでもご覧いただけますので、よかったら見てください笑」とアピールし、「今でもこりん星を思い出してくださる方がいること、嬉しいです」と喜びをつづった。

フォロワーからは「懐かしい」「実はこりん星はまだある説」「こりん星」「ゆうこりん変わらなさすぎ。時止まってますか」「まだイケるよ」などの声が寄せられた。

デビュー当時、こりん星からいちごの馬車でやってきた「りんごももか姫」として、不思議ちゃんキャラで人気を博した小倉。26歳頃に「爆発した」と“封印”したが、2022年12月に“復活ショット”を披露したこともあった。

私生活では、2011年10月にヘアメークアーティストの男性と結婚。12年6月に長男を、16年11月に次男を出産したが17年3月に離婚した。18年12月に歯科医師と再婚し、20年には夫婦の初子となる第3子妊娠を発表したが、直後に別居中であることが報じられた。同年7月に三男が誕生も23年7月に2度目の離婚を発表した。