鏡越しフォトが盛れる♡【トレンドに敏感】なイマドキガールの「スマホケース事情」を調査！

スマホケースは使う人の個性が出る分、どんなものを使っているのか、意外と見られているもの！今回は、感度高めなイマドキガールたちの「愛用スマホケース」を教えてもらいました。コーデとあわせやすくて、個性も発揮できちゃうアイテムをチェックして♡

LOVE BUZZ ITEM vol.50 THEME：お気に入りのスマホケース Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、感度高めなイマドキガールのスマホ事情を調査。 話題のスマホケースブランドのものから格安ケースまで。個性あふれる愛用品を紹介してもらいました♡

Check! Ray♥Influencer・niino momoe 韓国ヘアが得意♡ 表参道のサロンで働くおしゃれ美容師 Instagram：@niinyo_san_uni ゴールド×レザーのオトナなデザインにきゅん♡ 「700円とコスパ抜群なのに、レザーやゴールドで高見えするデザイン。 美容師という職業柄、鏡越しで自撮りすることが多いのですが、シンプルな色みが写真を邪魔せず、どんなコーデにもマッチするのがお気に入りです」

Check! Ray♥Influencer・めいちょん 可愛いものが大好き♡ 365日ガーリーなディズニーオタク Instagram：@mei__bt 甘いコーデにマッチするデコラなリボンがお気に入り♡ 「SHEINで見つけて、ひと目惚れしたケース。700円と破格値なのに、ビジューがたっぷりで安っぽく見えない！推しのトレカを入れて推しアピするのも◎。 今は大好きなONE PIECEのトレカを入れてます！」 ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

Ray編集部 エディター 草野咲来