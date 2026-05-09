鏡越しフォトが盛れる♡【トレンドに敏感】なイマドキガールの「スマホケース事情」を調査！
スマホケースは使う人の個性が出る分、どんなものを使っているのか、意外と見られているもの！今回は、感度高めなイマドキガールたちの「愛用スマホケース」を教えてもらいました。コーデとあわせやすくて、個性も発揮できちゃうアイテムをチェックして♡
LOVE BUZZ ITEM vol.50
THEME：お気に入りのスマホケース
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、感度高めなイマドキガールのスマホ事情を調査。
話題のスマホケースブランドのものから格安ケースまで。個性あふれる愛用品を紹介してもらいました♡
Check! Ray♥Influencer・niino momoe
韓国ヘアが得意♡ 表参道のサロンで働くおしゃれ美容師
ゴールド×レザーのオトナなデザインにきゅん♡
「700円とコスパ抜群なのに、レザーやゴールドで高見えするデザイン。
美容師という職業柄、鏡越しで自撮りすることが多いのですが、シンプルな色みが写真を邪魔せず、どんなコーデにもマッチするのがお気に入りです」
Check! Ray♥Influencer・めいちょん
可愛いものが大好き♡ 365日ガーリーなディズニーオタク
Instagram：@mei__bt
甘いコーデにマッチするデコラなリボンがお気に入り♡
「SHEINで見つけて、ひと目惚れしたケース。700円と破格値なのに、ビジューがたっぷりで安っぽく見えない！推しのトレカを入れて推しアピするのも◎。
今は大好きなONE PIECEのトレカを入れてます！」
※掲載アイテムはすべて本人私物です。
Ray編集部 エディター 草野咲来