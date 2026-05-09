女子プロレスラーのDASH・チサコが8日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠したことを報告した。



【写真】まさに「ハードコアベイビー」生まれる前から臨戦態勢のDASH・チサコジュニア

所属の「センダイガールズ」も公式サイトで【大切なお知らせ】と題して文書を掲載し、妊娠を発表。さらに「本人とも協議を重ねた結果、母子の健康を最優先に考え、今後予定しておりました大会を欠場させていただくこととなりました」と伝えた。



チサコはインスタグラムに赤ちゃんのエコー写真とみられる画像を掲載し「会社から発表がありました通り この度、新しい命を授かりました」とあらためて報告。「20周年という大切な時期でしたが、里村さんが温かく背中を押して下さり 決断する事が出来ました。いつも応援してくださっている皆さま、支えてくださっている関係者の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。」と代表を務める里村明衣子にも触れ、思いを伝えた。



しばらくの間は試合を欠場すると伝えた上で「7/20のハードコアマッチ エル・デスペラード戦は延期だぁー!!楽しみにしてくださっていた皆様、本当に申し訳ありません。」と謝罪した。



全体的には心温まる発表だったが、チサコが掲載したエコー写真はお腹の赤ちゃんがパイプ椅子を手にしているというもの。過激な試合を得意とする「ハードコア・クイーン」らしく、ジュニアも生まれる前から臨戦態勢だった。フォロワーからは「おめでとうございます」という祝福の言葉とともに「ハードコアベイビー！」「既にチェア持ちの時点で、DNAが」「チサコの子供が反抗期迎えたら、俺たちがチサコの動画見せて、お前の母ちゃん、怒らせたら怖いぜ！って言いに行くね」と“ツッコミ”も入っていた。



（よろず～ニュース編集部）