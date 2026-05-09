2児の母・高島彩、照り焼きチキン弁当公開「ツヤが最高」「つまみ食いも納得の出来栄え」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの高島彩が5月8日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を披露し反響を呼んでいる。
【写真】2児の母・47歳元フジアナ「ツヤが最高」色彩豊かな照り焼きチキン弁当公開
高島は「照り焼きチキン。焼きながらつまみ食い」とつづり、写真を複数枚投稿。照り焼きチキンをメインにした手作り弁当を披露した。チキンをフライパンでじっくり焼く様子を公開し、他にもナスの煮浸しやアスパラお浸し、にんじんツナサラダにゆで卵と旬の野菜を使った栄養満点のメニューとなっている。
この投稿にファンからは「ツヤが最高」「つまみ食いも納得の出来栄え」「見てたらお腹が空いてきた」「栄養たっぷり」「食べてみたい」「手が込んでて凄い」「料理上手ですね」「照り焼きチキンが美味しそう」など反響が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・47歳元フジアナ「ツヤが最高」色彩豊かな照り焼きチキン弁当公開
◆高島彩、手作りの照り焼きチキン弁当
高島は「照り焼きチキン。焼きながらつまみ食い」とつづり、写真を複数枚投稿。照り焼きチキンをメインにした手作り弁当を披露した。チキンをフライパンでじっくり焼く様子を公開し、他にもナスの煮浸しやアスパラお浸し、にんじんツナサラダにゆで卵と旬の野菜を使った栄養満点のメニューとなっている。
◆高島彩の投稿に反響
この投稿にファンからは「ツヤが最高」「つまみ食いも納得の出来栄え」「見てたらお腹が空いてきた」「栄養たっぷり」「食べてみたい」「手が込んでて凄い」「料理上手ですね」「照り焼きチキンが美味しそう」など反響が寄せられている。
高島は2011年にゆずの北川悠仁と結婚。2014年に第1子、2016年に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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