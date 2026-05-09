中国およびアジアで２本目となる「Ａ３２０」シリーズ最終組み立てラインの最終組立工場。（天津＝新華社記者／孫凡越）

【新華社天津5月9日】欧州航空機大手エアバスがこのところ、中国の各社から大型受注を相次いで獲得している。中国南方航空は4月29日、同社と子会社のアモイ航空がエアバスのA320neo型機137機を調達する契約を結んだと発表した。

中国東方航空も3月25日、同型機101機を購入する契約をエアバスと締結した。昨年12月30日には、中国国際航空、春秋航空、上海吉祥航空がそれぞれ60機、30機、25機を購入すると発表した。

中国は世界最大の航空旅客市場で、エアバスにとっても最大の単一市場となっている。中国市場でのシェアは2008年の約20％から現在は50％超に拡大した。

エアバスのグローバル執行副社長兼エアバス中国最高経営責任者（CEO）、徐崗（じょ・こう）氏は、中国が質の高い対外開放を進め、より安定的で強靱（きょうじん）な事業環境を提供していると指摘した。その上で、成長を続ける中国の航空市場と安定したサプライチェーン、高水準のビジネス環境に強い自信を持っていると述べた。

中国民用航空局のデータによると、中国の航空旅客数はここ2年、年間約4千万人のペースで増加した。総数は4億7千万人となり、19年比で1億6千万人増えた。