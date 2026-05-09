女子高生に聞いた「もし1日入れるとしたら入ってみたいアイドルグループ」ランキング！ 2位「TWICE」、1位は？
ワカモノリサーチは、全国の現役女子高生304人を対象に「もし1日入れるとしたら入ってみたいアイドルグループ」ランキングに関するインターネット調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、韓国でも日本でも人気のK-POPグループ「TWICE（トゥワイス）」でした。
抜群のスタイルや卓越したダンスが多くの女子高生を魅了しており、「世界的アイドルを経験してみたい」という憧れの声が寄せられました。かわいいメンバーを間近で拝んでみたいという意見や、日本以外での活動に魅力を感じている人も多いようです。
1位は、「KAWAII LAB.」から2024年8月にデビューしたアイドルグループ「CUTIE STREET」でした。
デビュー曲の有名なフレーズ「かわいいいだけじゃだめですか？」を自分でも言ってみたいという声が多く、さらにメンバー同士の仲が良さそうで楽しそうな雰囲気が支持を得ています。
フリフリとしたかわいらしい衣装に憧れる女子高生も目立ち、「あの衣装が大好き。1日でいいから着てみたい」という具体的な理由が挙げられました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：TWICE
2位は、韓国でも日本でも人気のK-POPグループ「TWICE（トゥワイス）」でした。
抜群のスタイルや卓越したダンスが多くの女子高生を魅了しており、「世界的アイドルを経験してみたい」という憧れの声が寄せられました。かわいいメンバーを間近で拝んでみたいという意見や、日本以外での活動に魅力を感じている人も多いようです。
1位：CUTIE STREET
1位は、「KAWAII LAB.」から2024年8月にデビューしたアイドルグループ「CUTIE STREET」でした。
デビュー曲の有名なフレーズ「かわいいいだけじゃだめですか？」を自分でも言ってみたいという声が多く、さらにメンバー同士の仲が良さそうで楽しそうな雰囲気が支持を得ています。
フリフリとしたかわいらしい衣装に憧れる女子高生も目立ち、「あの衣装が大好き。1日でいいから着てみたい」という具体的な理由が挙げられました。
(文:All About ニュース編集部)