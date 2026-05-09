初回の第1打席で中前に適時打を放った

【MLB】Bジェイズ 2ー0 エンゼルス（日本時間9日・トロント）

ブルージェイズ・岡本和真内野手が8日（日本時間9日）、本拠地でのエンゼルス戦に「4番・三塁」で先発出場。初回に先制の適時打を放つと、三塁守備では好守を連発して完封勝利に貢献した。試合後は、通訳とともにナインから手荒いウオーターシャワーの洗礼を浴びた。

まずはバットで魅せた。3回1死一、二塁の好機で左腕デトマーズが1-2から投じた外角のチェンジアップを上手く中前に運んだ。主砲としてチームに先制点をもたらした。

さらに2点リードの4回には、無死一塁からトラウトの痛烈な打球を逆シングルで捕球。体を回転させて二塁へ送球し、併殺を完成させた。5回にはボテボテの打球に前進して拾い上げ、一塁へ強烈なスローイング。エンゼルスのチャレンジむなしくアウトを奪い、ロジャースセンターを沸かせた。

攻守の活躍で勝利に貢献した岡本は、試合後に地元放送局のヒーローインタビューに登場した。「何とか前に飛ばそうと。ヒットになって良かったです」と先制打を振り返った。すると、背後には何やら不敵な笑みを浮かべて近づく選手がいた。仲良しのゲレーロJr.だ。

ストローとともにスポーツドリンクが入った大きなボトルを運び、後ろから岡本に浴びせかけた。まさかの攻撃に岡本は驚く顔を見せたが、充実感も漂わせていた。本拠地はヒーローへの“手荒い祝福”に大盛り上がりを見せた。

先制打は2ストライクと追い込まれてから運んだ。「いつもと同じ準備をして、いいパフォーマンスができるように取り組んでいます」と活躍の秘訣を明かした岡本。最後は日本語で「ありがとうございます！」とメッセージを送った。（Full-Count編集部）