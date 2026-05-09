『タツキ先生は甘すぎる！』第5話 “タツキ”町田啓太＆“しずく”松本穂香、イジメを受けた少年の自宅を訪問
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第5話が9日の今夜放送される。
【写真】タツキ（町田啓太）は中学3年生の智紀（大倉琉人）のもとへ『タツキ先生は甘すぎる！』第5話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
■第5話あらすじ
ガラクタやゴミを再構築して作品にする“スクラップアート”。虫かご、マイク、ギターなど、リサイクルショップで買ったものを使って挑戦する『ユカナイ』の子どもたちに、タツキは“宝物によみがえらせよう！”と盛り上がる。
そんな中、半年以上『ユカナイ』に来ていない中学3年生の柳沢智紀（大倉琉人）の存在に気が付いたしずく（松本穂香）は、家庭訪問をしようと提案。しかしタツキは「その前にやりたいことがある」と応じる。
武器を使って戦うPCゲーム『パルシオン』を突然始めたタツキはそこで智紀を見つけるものの、逃げられてしまう…。
智紀は、イジメがきっかけで学校に行けなくなったという。やむなくタツキとしずくが家を訪れると、ゲームをしている智紀の部屋から「ぶっ殺すマジで!!」という絶叫が聞こえてくる。
智紀の部屋に入ったタツキは、そこら中に散らかるゴミを見て、“スクラップアート”を作ることを提案。すると智紀は、ティッシュの空き箱で車を作り始めたが、その車体にダイナマイトを積み始める…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】タツキ（町田啓太）は中学3年生の智紀（大倉琉人）のもとへ『タツキ先生は甘すぎる！』第5話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
ガラクタやゴミを再構築して作品にする“スクラップアート”。虫かご、マイク、ギターなど、リサイクルショップで買ったものを使って挑戦する『ユカナイ』の子どもたちに、タツキは“宝物によみがえらせよう！”と盛り上がる。
そんな中、半年以上『ユカナイ』に来ていない中学3年生の柳沢智紀（大倉琉人）の存在に気が付いたしずく（松本穂香）は、家庭訪問をしようと提案。しかしタツキは「その前にやりたいことがある」と応じる。
武器を使って戦うPCゲーム『パルシオン』を突然始めたタツキはそこで智紀を見つけるものの、逃げられてしまう…。
智紀は、イジメがきっかけで学校に行けなくなったという。やむなくタツキとしずくが家を訪れると、ゲームをしている智紀の部屋から「ぶっ殺すマジで!!」という絶叫が聞こえてくる。
智紀の部屋に入ったタツキは、そこら中に散らかるゴミを見て、“スクラップアート”を作ることを提案。すると智紀は、ティッシュの空き箱で車を作り始めたが、その車体にダイナマイトを積み始める…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。