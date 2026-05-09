【ネコ漫画】撫でられて気持ちよさそうな愛猫!?その姿がかわいすぎていたずらをする飼い主
【漫画を読む】飼い主に撫でられる猫だが…!?
愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.5万人(2026年4月28日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回はキュルガのお茶目な行動をテーマにした3作品をお届けしよう。
■猫にいたずらする飼い主
■遊び中にごはんを食べる猫
フータが猫用のおもちゃでキュルガと遊んでいると、キュルガの行動が急にピタッと止まった。ごはんが入っている器のほうに歩いて行き、いきなりごはんを食べ始めるキュルガ。フータはそんなキュルガの行動を不思議に思いながらも、スマホを見て暇をつぶす。しばらくして食べ終わったキュルガがやって来たので、遊びを再開するのであった。
■飼い主が起きたと勘違いする猫
寝ていたフータの足もとで音がしたので、様子を見にキュルガがやって来る。キュルガはフータが起きたのかと思いしばらくそばにいたが、そのうち去っていった。今度はフータの寝返りでバサッという音がしたので、起きたのを期待してキュルガがやって来る。寝ている飼い主が起きたと勘違いしてしまうキュルガだった。
キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きの方はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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