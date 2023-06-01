松村北斗主演・日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』にて、岡崎紗絵がヒロイン・野瀬麻里子役に決定！

主人公・雪村爽太（松村北斗）は、幼い頃に出会った麻里子に25年間片想いを続けてきた。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く関係している。

岡崎が演じる麻里子は、大手化粧品会社「野瀬化粧品」の役員兼、商品企画室部長。祖母が創業者で父親が現社長の会社のため、良い役職についていることを「親のコネ」と陰口を叩かれているが、仕事ぶりには定評がある。

「野瀬化粧品」総務部に勤める爽太のことは認識すらしていなかったが、好きでよく通っていたカフェで爽太と出会う。困っているところを助けてくれた爽太は、麻里子のことを「前から知っている」という謎の言葉を残していった…。

当記事では、岡崎のコメントを紹介。

■岡崎紗絵 コメント

Q.出演が決定したときの心境と、本作への意気込みをお願いします。

喜びと責任感が同時にくるような感情でした。

この世界の一員になれることが今からすごく楽しみです。心から感謝いたします。

物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです。

Q.脚本を読んだときの感想をお願いします。

作品ごとミステリアスな空気を纏っているような、そんなイメージです。

恋愛とサスペンスが交錯していて、一気に物語が展開されていくのがとても面白いと思いました。

さっきまで心がぽっと温かく優しい気持ちになったかと思えば、次の瞬間には凍りつくような展開が待っていて、どんどんと物語にのめり込んでいきました。

Q.雪村爽太を演じる主演・松村北斗さんの印象を教えてください。

以前ドラマでご一緒して、それ以来の共演なので楽しみです。

その当時から役に真摯に向き合っている姿を目にしていたので、真っ直ぐに誠実な印象です。

Q.岡崎さんのお写真をもとに再現された“25年前の少女”が登場するティザー映像がTVerで公開されていますが、実際にご覧になってみて、どんな感想を持たれましたか？

AIでこんなことができるんだなぁと時代を感じました。

皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、ちゃんとわかるんだと驚きました。

25年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです。

※野瀬麻里子（のせ・まりこ/32） … 岡崎紗絵

「野瀬化粧品」の役員兼、商品企画室部長。

祖母が創業者で、父親が現社長の会社のため、良い役職についていることを「親のコネ」と陰口を叩かれているが、仕事はかなりできる。好きでよく通っていたカフェで爽太と出会う。困っているところを助けてくれた人だが、麻里子のことを「前から知っている」という謎の言葉を残していった…。