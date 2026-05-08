シュガードールのトップコートが進化♡25秒速乾でぷるツヤ美爪へ

ネイルを塗った後の「乾くまで待てない…！」という悩みに応えてくれる、シュガードールの人気トップコートがリニューアル♡「シュガードール スピーディ トップコートS」が、さらに速乾性をアップして登場します。ぷるんとしたジェルのようなツヤ感と、わずか25秒※で乾く快適さを両立。忙しい朝やお休み前でも使いやすく、セルフネイル派の心強い味方になってくれそうです♪

超速乾＆ぷるツヤ仕上げに進化

「シュガードール スピーディ トップコートS」は、全1種・9mLで価格は960円（税込1,056円）。2026年5月27日（水）よりプラザ、ロフト（一部店舗除く）で先行発売され、6月10日（水）より全国発売されます。

今回のリニューアルでは、乾く時間が従来の30秒から25秒※へ短縮。ヨレにくく、カチッとした仕上がりを素早く叶えてくれる超速乾タイプです。

ネイルカラーの美しい発色を引き立てながら、ジェルネイルのような厚みのあるツヤ感を演出してくれます。

さらに、パンテノール（うるおい成分）が新たに加わり、5つのケア成分を配合。爪にフィットしてひび割れやネイル縮みを防ぐロングキープ処方も採用されています。

※当社調べ（一度塗りした場合）

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人気ネイルシリーズもチェック

シュガードールシリーズには、セルフネイルをもっと楽しめるアイテムが豊富にラインナップされています。

「シュガードール オールインワンネイルS」は、全6色・各9mL、960円（税込1,056円）。ベース、ネイルカラー、うるおいケア、トップコート、爪補強の5役を1本で叶える速乾タイプです。

カラーは、01 ほんのりピンク、02 ほんのりピーチ、03 大人ラテベージュ、04 大人ピンクベージュ、30 ロージーモーヴ、31 シュガーグレージュの全6色展開。

ナチュラルで上品な色味がそろい、オフィスネイルにもぴったりです♡

また、「シュガードール ネイルプロテクター」は全1種・7mL、900円（税込990円）。薄く弱い爪を補強し、折れにくく整えてくれるネイル補強コートです。

さらに、「シュガードール デュアルネイルセラム」は全1種・7mL、1,200円（税込1,320円）。補修と保湿を同時に叶える指先美容液で、乾燥しやすい爪や甘皮をしっとりケアしてくれます。

時短ネイルで毎日をもっと快適に

忙しい毎日でも、きれいな指先は気分を上げてくれるもの。シュガードールの新トップコートなら、速乾性とツヤ感を両立しながら、セルフネイルをもっと快適に楽しめます

本品はネイルカラー専用のトップコートです。地爪に直に塗った場合は、定着せず、はがれやすいため、必ずよく乾かしたネイルカラーの上に塗ってお使いください。

ぜひこの機会に、自宅で簡単に叶う“ぷるツヤ美爪”を体感してみてください♡